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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

۱۳ معدن ناایمن در مازندران به دلیل تخلفات ایمنی پلمب شدند

۱۳ معدن ناایمن در مازندران به دلیل تخلفات ایمنی پلمب شدند

ساری- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از پلمب ۱۳ معدن به دلیل رعایت نکردن الزامات ایمنی خبر داد و گفت: بازرسی‌های تخصصی از معادن و کارگاه‌های پرخطر استان تشدید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی صبح سه شنبه در نشست کارگروه ایمنی معادن مازندران که در معدن زغال‌سنگ آتش‌افروز ماهان چمستان برگزار شد، بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی محیط‌های معدنی و صیانت از سلامت نیروی کار تأکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰ شرکت معدنی در حوزه استخراج زغال‌سنگ در استان اظهار کرد: بیش از ۲ هزار کارگر در این معادن مشغول فعالیت هستند و نظارت بر رعایت مقررات ایمنی و الزامات قانون کار به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۱۰۰ مورد بازدید از معادن استان انجام شده و از ابتدای سال جاری نیز بیش از ۲۳ بازرسی با هدف بررسی اجرای قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای صورت گرفته است.

حسینی‌شیروانی با اشاره به برخورد قانونی با واحدهای معدنی پرخطر گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۱۲ معدن و در سال جاری نیز یک شرکت معدنی به دلیل رعایت نکردن مقررات و الزامات ایمنی، با درخواست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستور دادستان پلمب شده‌اند.

وی با بیان اینکه تأمین ایمنی محیط کار بر اساس ماده ۹۵ قانون کار بر عهده کارفرماست، تصریح کرد: بهره‌برداران معادن باید نسبت به اجرای دقیق مقررات ایمنی و حفاظت فنی اهتمام داشته باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین استقرار مسئول ایمنی دارای صلاحیت و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار را از الزامات فعالیت معادن دانست و بر ضرورت رعایت این موارد از سوی بهره‌برداران تأکید کرد.

فعالیت کارگروه تخصصی ایمنی معادن

حسینی‌شیروانی از فعالیت کارگروه تخصصی ایمنی معادن در مازندران خبر داد و گفت: این کارگروه با مشارکت دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، خانه صنعت و معدن، انجمن ایمنی استان و جمعی از بهره‌برداران معادن تشکیل شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۰ جلسه این کارگروه از ابتدای دولت چهاردهم برگزار شده و موضوعات و چالش‌های مرتبط با ایمنی معادن در این نشست‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

یک معدن ناایمن به مراجع قضایی معرفی شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به ظرفیت قانونی برای توقف فعالیت کارگاه‌های پرخطر اظهار کرد: بر اساس تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار، در صورت تشخیص بازرس کار مبنی بر احتمال وقوع حادثه قریب‌الوقوع، امکان درخواست تعطیلی و لاک و مهر تمام یا بخشی از کارگاه وجود دارد.

وی ادامه داد: در همین چارچوب، امسال یک معدن ناایمن برای اجرای قرار تعطیلی به مراجع قضایی معرفی شده است.

حسینی‌شیروانی خاطرنشان کرد: بازرسی از معادن زیرزمینی و سطح‌الارضی به شکل تخصصی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن انجام می‌شود.

۵۶۰۵ بازرسی از کارگاه‌های استان

وی در ادامه از انجام پنج هزار و ۶۰۵ مورد بازرسی در راستای نظارت بر اجرای مقررات قانون کار در واحدهای مختلف استان خبر داد و گفت: بخشی از این نظارت‌ها به کارگاه‌های دارای شرایط پرخطر اختصاص داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده، یک هزار و ۵۰۶ مورد مربوط به کارگاه‌های پرخطر بوده که با هدف بررسی وضعیت ایمنی و اجرای الزامات حفاظت فنی انجام شده است.

حسینی‌شیروانی تأکید کرد: کاهش حوادث ناشی از کار، ارتقای ایمنی محیط‌های شغلی و حفاظت از جان و سلامت کارگران، محور اصلی برنامه‌های بازرسی است و نظارت بر واحدهای پرخطر و معادن استان با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6969457

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