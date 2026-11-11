به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی اظهار داشت: رویکرد نظام سلامت و راهبرد جهانی دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز (UNAIDS) بر پایه تحقق اهداف جسورانه اما دست‌یافتنی ۹۵-۹۵-۹۵ استوار است؛ به این معنا که ۹۵ درصد افراد مبتلا به عفونت اچ‌آی‌وی از وضعیت ابتلای خود آگاه شوند، ۹۵ درصد افراد شناسایی‌شده تحت درمان مستمر با داروهای ضدویروسی قرار گیرند و ۹۵ درصد افراد تحت درمان نیز به مهار ویروس و بار ویروسی غیرقابل انتقال دست یابند.

وی افزود: تحقق این اهداف مستلزم آن است که افراد از بیماری خود آگاه باشند، برای دریافت خدمات مراقبت و درمان تمایل داشته باشند، به این خدمات دسترسی پیدا کنند و روند دریافت خدمات را به‌صورت مستمر ادامه دهند. در این زنجیره، دشوارترین، پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مرحله، گام نخست یعنی بیماریابی و شناسایی مبتلایان است.

مرادی گفت: در کشور ما، در زمینه مراقبت و درمان افراد شناسایی‌ شده پیشرفت‌های قابل‌توجهی حاصل شده و تاکنون حدود ۶۷ درصد مبتلایان شناسایی شده‌اند؛ با این حال، همچنان با اهداف جهانی فاصله داریم. باورهای نادرست درباره اچ‌ آی‌ وی، انگ، تبعیض و ترس از بیماری موجب می‌شود برخی افراد برای تشخیص اقدام نکنند، پس از تشخیص برای دریافت خدمات مراجعه نکنند یا در صورت آغاز درمان، آن را نیمه‌کاره رها کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: به همین دلیل، بیماریابی اچ‌ آی‌ وی به‌واسطه انگ و تبعیض موجود، نیازمند خلاقیت، شجاعت میدانی، رعایت محرمانگی و ایجاد اعتماد متقابل میان جامعه و تیم سلامت است. اگر گام نخست به‌درستی برداشته نشود، اساساً زنجیره درمان و مهار بیماری شکل نخواهد گرفت.

مرادی اظهار داشت: هر سال اول دسامبر، برابر با ۱۰ آذر به‌ عنوان روز جهانی ایدز نام‌گذاری شده است. این روز فرصتی برای هم‌پیمانی جوامع و مشارکت در کنترل بیماری است. با وجود گذشت چهار دهه از آغاز پاسخ جهانی به اپیدمی اچ‌ آی‌ وی، خدمات پیشگیری، تشخیص، مراقبت و درمان همچنان در بسیاری از نقاط جهان با موانع متعددی روبه‌روست. از همین رو، شعار روز جهانی ایدز امسال «پایان ایدز با دسترسی همگانی» انتخاب شده است.

وی افزود: در کشور ما نیز پویش «من هم تست اچ‌ آی‌ وی می‌دهم» از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر به مدت یک ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود. این پویش دو هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ نخست، بیماریابی فعال و تشخیص در مراکز ارائه‌ دهنده خدمات اچ‌ آی‌ وی و دوم، اطلاع‌رسانی، کاهش انگ و تبعیض و فراهم‌سازی دسترسی همگانی به آموزش و تست تشخیص سریع اچ‌ آی‌ وی.

مرادی تاکید کرد: انتظار می‌رود با افزایش ظرفیت مراکز ارائه‌دهنده خدمات تشخیصی، تعداد تست‌های اچ‌آی‌وی به دو برابر دوره مشابه پیش از اجرای پویش افزایش یابد. همچنین امیدواریم دسترسی عمومی به آموزش و خدمات تشخیصی در قالب این پویش، به کاهش انگ، تبعیض و ترس از بیماری منجر شود و افراد بیشتری را برای دریافت خدمات تشویق کند.

وی گفت: دسترسی به خدمات، همان تفاوت میان وجود یک ابزار و ایجاد دگرگونی در زندگی انسان‌هاست. پایان ایدز تا سال ۲۰۳۰ همچنان هدفی دست‌یافتنی است، اما تحقق آن تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که دسترسی همگانی به خدمات پیشگیری، تشخیص، مراقبت و درمان از یک هدف برنامه‌ای به واقعیتی ملموس تبدیل شود.

مرادی اضافه کرد: از عموم مردم دعوت می‌کنیم با پیوستن به پویش «من هم تست اچ‌ آی‌ وی می‌دهم»، در مسیر افزایش آگاهی، تشخیص به‌ موقع و پایان دادن به ایدز تا سال ۲۰۳۰ همراه نظام سلامت باشند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد: تست‌های تشخیصی اچ‌آی‌وی در مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری، به‌صورت کاملاً محرمانه و رایگان و همراه با مشاوره پیش از آزمایش و پس از آن ارائه می‌شود.