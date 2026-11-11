به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حادثه‌دیدگان اتوبوس تیم سحر آکادمی اظهار داشت: از همان لحظات اول که این حادثه رخ داد با دستور وزیر ورزش و جوانان ماموریت پیدا کردیم که رسیدگی لازم را به اعضای حادثه دیده داشته باشیم و در همین راستا به خوزستان سفر کردیم.

وی افزود: حادثه‌دیدگان از بیمارستان شوش به اهواز منتقل شدند و فورا تحت درمان قرار گرفتند. یکسری از درمان‌ها در اهواز انجام شد و نفراتی که به درمان تخصصی‌تر نیاز داشتند به تهران اعزام شدند.

نوروزی با اشاره به اینکه پریا مهرمند دارای آسیب‌دیدگی جدی شده است خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که این بازیکن داشت فورا به تهران انتقال داده شد. ما قصد داشتیم که این بازیکن را به بیمارستان مدنظر فدراسیون پزشکی منتقل کنیم ولی خانواده مهرمند خودشان خواستند که در بیمارستانی که الان بستری شده انتقال داده شود.

وی افزود: درحال حاضر دکتر کیهانی پزشک معالج خانم مهرمند است و درحال حاضر رسیدگی به وضعیت پریا مهرمند در اولویت کاری ما قرار دارد. با توجه به شرایط حادی که وجود دارد، دکتر دنیامالی دستور دادند که رسیدگی ویژه‌ای برای این بازیکن اتخاذ شود. البته ما به همه بازیکنان آسیب‌دیده رسیدگی می‌کنیم و همه آنها برای وزارت ورزش، فدراسیون پزشکی و فدراسیون بسکتبال در درجه اهمیت قرار دارند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ادامه داد: طبیعی است با توجه به شرایطی که خانم مهرمند دارد، درمان او زمان‌بر است، ولی بدون شک از تمام ظرفیت برای درمان این بسکتبالیست استفاده خواهیم کرد.