به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، رئیس فدراسیون در این تماس ضمن خدا قوت به کلیه اعضا تیم عنوان کرد؛ پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال بزرگسالان بالاترین افتخار است و من خوشحالم نسل جدید با جلب اعتماد کادر فنی به این مهم نائل آمده و امیدوارم با بهره مندی از راهنمایی مربیان و تجربه هم بازیان قدیمی تر خود مسیر موفقیت را به خوبی و با سرعت بالا طی کنند.

وی افزود: ملی‌پوشان جدید باید بدانند وظیفه سنگینی برعهده آنها گذاشته شده است. از امشب چشم امید میلیون ها ایرانی و عاشقان میهن به تلاش و کوشش آنهاست و در شرایطی که مردم ماه‌هاست حماسه بی بدیلی رقم زده اند و کشور در یک دوره شورانگیز مقاومت در برابر خصم کینه جو به سر می برد، وظیفه همه ما صدچندان بوده و می بایست برای شادی دل مردم عزیزمان بیشتر و بیشتر تلاش کنیم.