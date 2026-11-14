به گزارش خبرنگار مهر، برترین چهره‌های فوتبال آسیا روز پنجشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران در مراسم سی‌اُمین دوره جوایز سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در بانکوک معرفی و تجلیل خواهند شد؛ مراسمی که یکی از مهم‌ترین رویدادهای سالانه تقویم فوتبال آسیا به شمار می‌رود.

این مراسم با حضور چهره‌های سرشناس فوتبال قاره برگزار می‌شود و پایتخت تایلند پس از نخستین میزبانی در سال ۲۰۱۷، بار دیگر میزبان این رویداد خواهد بود.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در این رابطه نوشت: تالار «آکسرا تئاتر کینگ پاور» بار دیگر محل برگزاری این مراسم خواهد بود رویدادی که در آن برگزیدگان ۱۹ بخش مختلف معرفی می‌شوند و دستاوردهای برجسته فوتبال آسیا در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

در این مراسم همچنین از فدراسیون‌های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون‌های منطقه‌ای به دلیل تلاش‌ها و اقدامات مستمر در مسیر توسعه فوتبال تقدیر خواهد شد. برنده جایزه «الماس آسیا» نیز در جریان این مراسم معرفی می‌شود.

مهم‌ترین بخش این مراسم به معرفی برترین بازیکنان سال فوتبال آسیا اختصاص دارد. در بخش مردان علیرضا بیرانوند، فراس البریکان و سالم الدوساری برای کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیا رقابت می‌کنند.

در بخش زنان نیز هالی مک‌نامارا، کیم کیونگ‌یونگ و کیم هه‌ری نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن سال فوتبال زنان آسیا هستند.

شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، درباره برگزاری سی‌امین دوره این مراسم گفت: با رسیدن به سی‌اُمین دوره این رویداد معتبر، می‌توانیم نگاهی به مسیر قابل‌ توجه فوتبال آسیا در سه دهه گذشته داشته باشیم و تحولاتی را که در این مدت در جوایز کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز منعکس شده است، مرور کنیم.

او افزود: جوایز کنفدراسیون فوتبال آسیا فرصتی برای قدردانی از بنیان‌های مستحکمی است که فوتبال آسیا بر پایه آن‌ها به رشد خود ادامه می‌دهد. پیشرفت بازیکنان، مربیان، داوران و دیگر دست‌اندرکاران فوتبال، حاصل چشم‌انداز، تعهد و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر فدراسیون‌های عضو و منطقه‌ای است مجموعه‌هایی که با برنامه‌ها و اقدامات خود به توسعه فوتبال کمک می‌کنند و اهداف مشترک کنفدراسیون را پیش می‌برند.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین از فدراسیون فوتبال تایلند و دولت این کشور به دلیل میزبانی و فراهم کردن شرایط برگزاری این مراسم قدردانی کرد و گفت: از طرف خانواده فوتبال آسیا، مراتب قدردانی خود را از فدراسیون فوتبال تایلند و کشور تایلند به دلیل میزبانی شایسته و مهمان‌نوازی گرم آن‌ها اعلام می‌کنم.

شیخ سلمان در پایان با تبریک به تمام نامزدها و برگزیدگان جوایز اظهار داشت: دستاوردهای شما بدون تردید الهام‌بخش نسل آینده هواداران، بازیکنان و داوران خواهد بود و در عین حال یادآور استعداد و ظرفیت فوق‌العاده‌ای است که در سراسر قاره آسیا وجود دارد.

بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، جوایز بهترین بازیکن جوان زن و مرد آسیا، بهترین بازیکن بین‌المللی زن و مرد آسیا و جوایز ویژه داوران نیز در این دوره معرفی و در زمان مناسب اهدا خواهند شد.