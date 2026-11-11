به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، ظهر چهارشنبه، در جلسه شورای فرهنگ عمومی بهارستان با تشریح توطئه‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: استکبار جهانی با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف اقتصادی و رسانه‌ای به دنبال وارد کردن فشار بر معیشت مردم و ایجاد اختلال در مسیرهای تأمین نیازهای کشور است تا از این طریق تاب‌آوری جامعه را هدف قرار دهد.

فرماندار بهارستان با اشاره به اهمیت هوشیاری عمومی افزود: مدیران و فعالان اجتماعی موظفند با تبیین دقیق نقشه‌های دشمن، شرایط روز کشور را برای شهروندان تشریح کرده و با اتکا به همدلی و انسجام ملی، توطئه‌های بدخواهان را خنثی کنند.

شرفی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه حیاتی عفاف و پاکدامنی در پایداری جامعه تصریح کرد: زیست عفیفانه به‌عنوان یک سپر دفاعی محکم در برابر آسیب‌های اجتماعی، تضمین‌کننده امنیت خانواده و سلامت روان جامعه است.

وی با انتقاد از رواج بداخلاقی و تخریب در فضای مجازی خاطرنشان کرد: کارگزاران و مسئولان اجرایی باید پیش از دیگران الگوی عمل به اخلاق اسلامی و انصاف باشند و اجازه ندهند رفتارهای نادرست، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را مخدوش کند.