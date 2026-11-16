به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین و آخرین بازی تدارکاتی خود در شهر بصره، شامگاه سه شنبه ۲۶ آبان و از ساعت ۱۹:۴۵ به وقت تهران رو در روی تیم ملی عراق قرار می گیرد.

سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و سومین گلزن برتر تاریخ فوتبال ملی کشورمان که در بازی با فلسطین موفق شد گل اول بازی را به ثمر برساند در گفتگو با رسانه «معرض الکره» عراق اظهار داشت: قطعا دوست دارم دروازه عراق را باز کنم چراکه همیشه به گلزنی علاقه زیادی دارم. با این حال، گلی که در جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۵ به ثمر رساندم همچنان یکی از خاطره‌انگیزترین گل‌ها برای من است.

او ادامه داد: دوستان زیادی از میان بازیکنان عراقی دارم و تاکنون بازی‌های جذاب و زیادی مقابل آن‌ها انجام داده‌ام. به‌ خوبی می‌دانم هواداران عراقی علاقه زیادی به فوتبال دارند و ما در حضور پرشمار آن‌ها به میدان خواهیم رفت. با این حال باید دید در زمین مسابقه چه اتفاقی رخ می‌دهد. امیدواریم بتوانیم روند پیروزی‌های خود را ادامه دهیم.