به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام عبدی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی اعلام سرقت دو فقره گوشواره از دانش‌آموزان یکی از مدارس ابتدایی سنندج به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت سارق را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی و کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع سرقت، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب دو فقره سرقت گوشواره از دانش‌آموزان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

عبدی با بیان اینکه زیورآلات سرقت‌شده به صاحبان آن‌ها بازگردانده شد، از خانواده‌ها خواست آموزش‌های لازم درباره مراقبت از زیورآلات و وسایل شخصی را به فرزندان خود ارائه دهند و موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.