به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ‌دوم پاسدار منوچهر ذوالفقاری روز چهارشنبه در نشست خبری در موزه دفاع مقدس اصفهان با بیان اینکه این استان از ۱۲ آبان میزبان ۲۰ شهید گمنام بوده است، اظهار کرد: پیکر این شهدا پس از مراسم استقبال در حرم حضرت زینبیه (س) در برنامه‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی متعددی حضور یافتند.

وی شهدای گمنام را پیام‌آوران مقاومت در عرصه جنگ ترکیبی و فرهنگی امروز دانست و افزود: پیام اصلی شهدا نادیده گرفتن خود برای رضایت الهی و ثبات قدم در مسیر حق است.

ذوالفقاری ادامه داد: از مجموع ۲۰ شهید، پیکر ۱۰ شهید به‌صورت امانی برای بهره‌مندی معنوی مردم در عزاداری‌ها حضور یافته و پس از پایان برنامه‌ها به تهران بازگردانده می‌شوند و پیکر ۱۰ شهید دیگر در نقاط مختلف استان خاکسپاری خواهد شد.

وی سن شهدای امانی را بین ۱۷ تا ۳۶ سال و شهدای تفحص‌شده برای خاکسپاری را بین ۱۷ تا ۲۶ سال اعلام کرد و گفت: این شهدا در عملیات‌های کربلای چهار و پنج، شلمچه، رمضان، والفجر هشت، خیبر، والفجر سه و تک دشمن به شهادت رسیده‌اند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اصفهان خاطرنشان کرد: تا دوم آذر و همزمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، حدود ۲ هزار برنامه با محوریت حضور پیکر شهدا در ۴۶۰ مدرسه، ۷۵ دانشگاه، مساجد، حسینیه‌ها و هیأت‌های مذهبی با مشارکت ۵۹۰ خادم‌الشهدا و پشتیبانی ۷۳۵ موکب برگزار می‌شود.

ذوالفقاری درباره آیین وداع و تشییع گفت: مراسم وداع پنجشنبه شب در ۱۰ نقطه محوری شهر از جمله میدان‌های عاشق اصفهانی، شهید علیخانی، احمدآباد، امام حسین (ع)، شهدا، جمهوری، الغدیر بهارستان، شهیدان بختیاری رهنان و سه‌راه سیمین برگزار می‌شود.

به گفته وی، آیین تشییع نیز روز جمعه از ساعت ۸:۳۰ از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدا آغاز و سپس پیکرها برای اقامه نماز به مصلای اصفهان منتقل خواهند شد.

ذوالفقاری درباره زمان‌بندی خاکسپاری گفت: آیین خاکسپاری از ۲۶ آبان آغاز می‌شود؛ نخستین مراسم در مدرسه علمیه جامع‌المهدی و روز ۲۷ آبان در مجتمع دادسرای نظامی اصفهان برگزار خواهد شد.

به گفته وی، روز ۲۸ آبان در منطقه گل‌محمدی، دانشگاه آزاد مبارکه، محله حسن‌آباد و روستای کفرود ورزنه و روز ۲۹ آبان در شهرک سیمرغ، شرکت فولادسازی زرین‌شهر و شرکت صنایع دفاع برنامه‌ریزی شده است.

ذوالفقاری تأکید کرد: اجرای خاکسپاری در هر مرکز منوط به آماده‌سازی یادمان شهید و پیشرفت فیزیکی حداقل ۷۰ درصدی ساخت سازه یادمان است.