به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌الله آشوری، از اجرای طرح کنترل سرعت‌های بحرانی در محورهای مواصلاتی استان مرکزی و توقیف بیش از ۱۰۰ خودروی متخلف خبر داد.

وی اظهار کرد: با طراحی و راه‌اندازی سامانه‌ای هوشمند، به‌محض شناسایی خودروی دارای سرعت بحرانی، اطلاعات آن در اختیار تمامی تیم‌های گشتی پلیس راه قرار می‌گیرد تا مأموران در نخستین نقطه ممکن، خودرو را متوقف کنند و با راننده متخلف برخورد قانونی داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان مرکزی با اشاره به توقیف بیش از ۱۰۰ خودروی دارای سرعت بحرانی در محورهای مواصلاتی این استان گفت: علاوه بر طرح هوشمند، رصد لحظه‌ای سرعت‌ها توسط تیم‌های گشت محسوس و نامحسوس نیز انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: این طرح با هدف پیشگیری از تصادفات و برخورد مؤثر با رانندگان پرخطر اجرا می‌شود و اجازه نخواهیم داد بی‌توجهی به سرعت مطمئنه، جان رانندگان و سایر کاربران جاده را به خطر بیندازد.