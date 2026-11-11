به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: اگر آمریکا جنگ دیگری علیه ایران به راه بیندازد، تمام پایگاه‌های نظامی درگیر در این تجاوز از غرب آسیا تا اروپا هدف مشروع حملات مرگبار ایران خواهند بود.



وی ادامه داد: هیچ فاصله امن و پناهگاه امنی برای متجاوزان وجود نخواهد داشت و هیچ‌گونه مصونیتی برای پایگاه‌های متجاوز باقی نخواهد ماند.