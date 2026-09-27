پلیس راه ساوه–تهران خودروی پژو با ۲۰۰ میلیون ریال خلافی را توقیف کرد

سرهنگ روحالله آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با تخلفات رانندگی، مأموران پلیس راه ساوه–تهران یک دستگاه خودروی پژو را به دلیل ارتکاب تخلفات حادثهساز متوقف کردند.
وی افزود: در بررسی سوابق خودرو و استعلام از سامانه ثبت تخلفات پلیس راهور مشخص شد این وسیله نقلیه تخلفات متعددی دارد و میزان خلافی ثبتشده برای آن به ۲۰۰ میلیون ریال رسیده است.
رئیس پلیس راه استان مرکزی گفت: خودرو توقیف و برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.
سرهنگ آشوری با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: پایبندی به مقررات در کاهش حوادث رانندگی نقش مهمی دارد و بیاحتیاطی هنگام رانندگی میتواند به راننده و دیگران آسیب برساند.
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