پلیس راه ساوه–تهران خودروی پژو با ۲۰۰ میلیون ریال خلافی را توقیف کرد

سرهنگ روح‌الله آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با تخلفات رانندگی، مأموران پلیس راه ساوه–تهران یک دستگاه خودروی پژو را به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی سوابق خودرو و استعلام از سامانه ثبت تخلفات پلیس راهور مشخص شد این وسیله نقلیه تخلفات متعددی دارد و میزان خلافی ثبت‌شده برای آن به ۲۰۰ میلیون ریال رسیده است.

رئیس پلیس راه استان مرکزی گفت: خودرو توقیف و برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ آشوری با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: پایبندی به مقررات در کاهش حوادث رانندگی نقش مهمی دارد و بی‌احتیاطی هنگام رانندگی می‌تواند به راننده و دیگران آسیب برساند.