به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان کشور، تیم استقلال مشهد در اردکان به مصاف چادرملو رفت و پس از رقابتی نفس‌گیر و پنج‌سته، نتیجه را به میزبان خود واگذار کرد.

شاگردان رحمان محمدی‌راد در دو ست ابتدایی، با وجود تلاش برای کنترل جریان مسابقه، در استفاده از فرصت‌های هجومی و کسب امتیازات حساس موفق نبودند و با نتایج ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ شکست خوردند.

در ست سوم، آبی‌پوشان مشهدی با نمایشی متفاوت، بهبود عملکرد در حمله و افزایش تمرکز در امتیازات حساس، جریان مسابقه را تغییر دادند و با پیروزی ۲۵ بر ۲۱، نخستین ست خود را به دست آوردند.

استقلال در ست چهارم نیز با وجود حمایت پرشور تماشاگران اردکانی از تیم میزبان، رقابتی نزدیک را به نمایش گذاشت و با برتری ۲۷ بر ۲۵، نتیجه مسابقه را به تساوی ۲ بر ۲ رساند تا تعیین برنده به ست پنجم کشیده شود.

در ست سرنوشت‌ساز پنجم، دو تیم رقابت پایاپایی داشتند، اما چادرملو در امتیازات پایانی عملکرد بهتری ارائه کرد و با پیروزی ۱۵ بر ۱۲، در مجموع با نتیجه ۳ بر ۲ برنده این دیدار شد.

به این ترتیب، استقلال مشهد که پس از واگذاری دو ست ابتدایی موفق به بازگشت به مسابقه شده بود، در نهایت با کسب یک امتیاز از اردکان بازگشت تا حاصل چهارمین هفته رقابت‌های لیگ برتر والیبال برای نماینده خراسان رضوی، یک امتیاز خارج از خانه باشد.