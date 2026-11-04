به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال استقلال مشهد عصر چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران، در سالن ۷ هزار نفری شهید ابراهیم رئیسی مجموعه ورزشی ثامن‌الائمه (ع) میزبان پاس گرگان بود و موفق شد در سه ست متوالی حریف خود را شکست دهد.

شاگردان رحمان محمدی‌راد که پس از پشت سر گذاشتن حواشی و مشکلات هفته‌های ابتدایی مسابقات، نخستین حضور رسمی خود در فصل جدید را تجربه می‌کردند، با نمایشی منسجم و حساب‌شده توانستند در حضور هواداران مشهدی، شروعی امیدوارکننده در رقابت‌های لیگ برتر داشته باشند.

آبی‌پوشان مشهدی در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند و در ست دوم نیز با وجود رقابت نزدیک دو تیم، موفق شدند با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ برتری خود را تثبیت کنند. استقلال در ست سوم با حفظ روند موفق خود، ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا این مسابقه با برتری قاطع سه بر صفر به پایان برسد.

این دیدار نخستین مسابقه خانگی استقلال پس از انتقال و استقرار تیم والیبال این باشگاه در مشهد بود؛ اتفاقی که پس از چند فصل دوری مشهد از سطح نخست والیبال باشگاهی کشور، بار دیگر شور و هیجان لیگ برتر را به سکوهای این شهر بازگرداند.

حضور هواداران در سالن ۷ هزار نفری شهید ابراهیم رئیسی، جلوه ویژه‌ای به نخستین میزبانی آبی‌پوشان بخشید و بازیکنان استقلال نیز با کسب سه امتیاز ارزشمند، پاسخ مناسبی به حمایت تماشاگران دادند.

به این ترتیب استقلال مشهد نخستین مسابقه فصل خود را با پیروزی پشت سر گذاشت تا شاگردان رحمان محمدی‌راد با روحیه‌ای مضاعف به استقبال دیدارهای آینده لیگ برتر والیبال بروند.