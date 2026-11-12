به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین افتخار پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای مسکن شهرستان ساوه اظهار کرد: در کشور نباید فردی به دلیل محرومیت از داشتن سرپناه مناسب بی‌بهره بماند.

وی با بیان اینکه تأمین مسکن محرومان از مسئولیت‌های مهم دولت اسلامی است، افزود: تحقق این هدف نیازمند همکاری و مشارکت همه بخش‌ها، از جمله مردم، خیرین، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی است.

مدیرکل تأمین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به برنامه‌ریزی برای احداث ۲۲۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان در سال جاری گفت: برای اجرای این طرح، علاوه بر تأمین زمین، به منابع مالی، الگوهای مناسب ساخت‌وساز و روش‌های متنوع تأمین مالی نیاز داریم.

افتخار با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای تأمین منابع مالی پروژه‌های مسکن محرومان تصریح کرد: منابع دولتی، کمک خیران، ظرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره)، منابع مالیاتی و مشارکت صنایع از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در پیشبرد این طرح مورد استفاده قرار گیرند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و مالیاتی برای حمایت از طرح‌های مسکن محرومان بیان کرد: باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع مالی استفاده کنیم و با همکاری دستگاه‌های مختلف، موانع اجرایی این طرح را برطرف کنیم.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت صنایع در تأمین مسکن تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و واحدهای صنعتی در قالب تأمین زمین و مشارکت در ساخت مسکن می‌تواند به تسریع اجرای طرح کمک کند.

افتخار با اشاره به امکان استفاده از الگوهای مختلف برای تأمین مسکن کارکنان صنایع و گروه‌های هدف افزود: در این طرح، متناسب با شرایط هر پروژه، امکان ساخت مستقیم توسط شرکت‌ها یا واگذاری اجرای ساخت به بنیاد مسکن وجود دارد.

مدیرکل تأمین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: همچنین می‌توان از الگوی مسکن استیجاری و واگذاری عرصه در قالب قراردادهای بلندمدت استفاده کرد تا افراد واجد شرایط نیز بتوانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

افتخار با تأکید بر ضرورت توجه صنایع به تأمین مسکن نیروی انسانی خود اظهار کرد: واحدهای صنعتی می‌توانند از ظرفیت‌های موجود برای خانه‌دار کردن کارکنان خود استفاده کنند و در این زمینه مشارکت داشته باشند.

وی افزود: مشارکت خیران در حوزه مسکن محرومان نیز باید با رویکرد خیرخواهانه و بدون نگاه صرفاً اقتصادی دنبال شود؛ چراکه حمایت از کارگران و تأمین سرپناه برای نیروی انسانی می‌تواند در بهبود شرایط زندگی و فعالیت آنان مؤثر باشد.

مدیرکل تأمین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور همچنین بر استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و صنایع برای اجرای طرح‌های مسکن تأکید کرد.

ایجاد محله الگو برای تأمین مسکن اقشار هدف در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی نیز با اشاره به برخی طرح‌های توسعه‌ای متوقف‌شده در استان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تعیین تکلیف و تحویل اراضی متعلق به منابع طبیعی است که با همکاری و حمایت مسئولان شهرستان می‌توان زمینه اجرای طرح‌های مسکن را در این اراضی فراهم کرد.

علی عسکری افزود: در صورت تحویل این اراضی، بنیاد مسکن آمادگی دارد نسبت به آماده‌سازی زمین و ایجاد یک محله الگو اقدام کند تا از این طریق بخشی از نیازهای مسکونی اقشار هدف طرح نهضت ملی مسکن تأمین شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه تأمین زمین برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه کارگران و گروه‌های فاقد مسکن، از اولویت‌های این طرح است، تصریح کرد: با اجرای این برنامه می‌توان بخشی از کمبود زمین و مشکلات موجود در حوزه تأمین مسکن را برطرف کرد.

عسکری خواستار حمایت فرماندار و مسئولان شهرستان برای تعیین تکلیف اراضی منابع طبیعی و فراهم شدن زمینه آغاز عملیات اجرایی این طرح شد.

در جلسه شورای تأمین مسکن شهرستان ساوه، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه مسکن با حضور مسئولان استانی و شهرستانی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های مسکن، رفع موانع اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه تأکید شد.