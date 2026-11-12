به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و در راستای اجرای پویش ملی «مواسات و خدمت بی‌منت» با شعار «کنار هم؛ نگذاریم سفره‌ای خالی بماند»، ۶۵۰ بسته معیشتی میان خانوارهای ایتام تحت حمایت ادارات شرق و جنوب تهران، بوستان، ملارد و پیشوا توزیع شد.

‌این اقدام خداپسندانه با همکاری اداره شرق تهران و مرکز نیکوکاری سیدمحرومان با هدف حمایت معیشتی از خانواده‌های ایتام تحت حمایت اجرایی شد.

‌بر اساس این گزارش، هر یک از بسته‌های معیشتی توزیع‌شده حاوی اقلام اساسی شامل برنج، روغن، حبوبات، سویا، ماکارونی، رب گوجه‌فرنگی، قند و شکر بوده و ارزش ریالی هر بسته ۵ میلیون تومان برآورد شده است.