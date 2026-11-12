به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج‌الله اسداللهی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در نقاط مختلف فردیس، مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، سه سارق را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر کردند.

وی افزود: سارقان با استفاده از یک دستگاه پژو ۲۰۷ مشکی‌رنگ، در ساعات پایانی شب منازل خالی از سکنه را شناسایی و از آن‌ها سرقت می‌کردند.

فرمانده انتظامی فردیس با اشاره به برآورد ۵۰ میلیارد ریالی ارزش اموال مسروقه بیان کرد: متهمان به ۳۰ فقره سرقت اعتراف کردند و با قرار وثیقه روانه زندان شدند؛ تلاش برای شناسایی مالباختگان ادامه دارد.