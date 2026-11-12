به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور جنگ طلب آمریکا در پیامی در تروث سوشال، از رهبران مجلس سنای این کشور خواست روند تصویب فوری لایحه مصالحه بودجه‌ای به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار را برای تقویت توان نظامی واشنگتن پیش ببرند.

ترامپ مدعی شد در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود ارتش آمریکا را بازسازی کرده و دولتش اکنون قصد دارد این روند را در ابعادی بزرگ‌تر و بهتر ادامه دهد.

وی با انتقاد از دموکرات‌ها مدعی شد که اکثریت این حزب در کنگره آینده، جلوگیری از این سرمایه‌گذاری در امنیت ملی آمریکا را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد: «آنها می‌خواهند نیروهای نظامی ما ضعیف و بدون حفاظت بمانند، اما مردم آمریکا می‌خواهند نیروهای نظامی‌شان ایمن و قدرتمند باشند.»

ترامپ با تأکید بر ضرورت تصویب فوری لایحه ۳۵۰ میلیارد دلاری، مدعی شد: این منابع مالی باید برتری قاطع و تعیین‌کننده‌ای را که نیروهای نظامی آمریکا شایسته آن هستند، برای آنها فراهم کند.

وی همچنین از جمهوری‌خواهان خواست برای تقویت نیروهای نظامی اقدام کنند و مدعی شد دموکرات‌ها چنین اقدامی انجام نخواهند داد.

ترامپ در پایان با تکرار شعار «آمریکا را دوباره قدرتمند کنیم»، بر ضرورت تقویت توان نظامی و جایگاه بین‌المللی این کشور تأکید کرد.