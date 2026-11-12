به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی ظهر پنج شنبه در جریان بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شماره ۲ زنجان، گفت: بازدیدهای هفتگی از شهرک‌های صنعتی استان با هدف بررسی میدانی وضعیت تولید، شناسایی مشکلات و موانع پیش‌روی صنعتگران و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع این مشکلات انجام می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرک صنعتی شماره ۲ زنجان افزود: این شهرک دارای ۱۲۹ واحد تولیدی بهره‌بردار است که زمینه اشتغال ۳ هزار و ۷۹۴ نفر را فراهم کرده‌اند و مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این مجموعه به بیش از ۱۱ همت می‌رسد.

استاندار زنجان با بیان اینکه در جریان این بازدید از هشت واحد بزرگ صنعتی بازدید شد، تصریح کرد: شش واحد از مجموعه‌های مورد بازدید به زنجیره صنایع شوینده اختصاص داشت که ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه تولید و تأمین نیازهای کشور دارند.

صادقی با اشاره به فعالیت مجموعه صنعتی تولید کننده مواد شوینده گفت: این مجموعه با وجود محدودیت‌ها و فشارهای موجود، روزانه حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار کارتن از انواع محصولات را تولید می‌کند و بخشی از نیاز بازار کشور را تأمین می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت واحد تولید خمیردندان در این مجموعه ادامه داد: حدود ۲۵ درصد نیاز کشور در حوزه محصولات شوینده و بهداشتی از ظرفیت تولیدی این مجموعه در زنجان تأمین می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این واحد صنعتی در زنجیره تولید کشور است.

استاندار زنجان همچنین با اشاره به بازدید از شرکت تولید کننده دستگاههای فیلترپرس گفت: این مجموعه در زمینه تولید دستگاه‌های فیلترپرس فعالیت دارد و تمام مراحل ساخت این تجهیزات در داخل مجموعه انجام می‌شود.

صادقی با بیان اینکه فعالیت این شرکت نمونه‌ای از توانمندی صنعتی و فنی کشور است، افزود: نکته قابل‌توجه در این مجموعه، انجام تمامی مراحل تولید با تکیه بر توان داخلی و بدون استفاده از تسهیلات و حمایت‌های مالی دولتی است.

وی در ادامه به بازدید از یک شرکت دارویی اشاره کرد و گفت: این شرکت ظرفیت تولید ۲۵ نوع داروی مورد نیاز کشور را دارد و در حال حاضر نیز با وجود برخی محدودیت‌ها، تولید داروهای مهم و مورد نیاز کشور را دنبال می‌کند.

استاندار زنجان با اشاره به مهم‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی استان اظهار کرد: تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز و سرمایه در گردش از جمله چالش‌هایی است که واحدهای تولیدی متناسب با شرایط عمومی کشور با آن مواجه هستند.

صادقی افزود: در جریان بازدیدهای میدانی، این مشکلات به‌صورت موردی بررسی می‌شود و نمایندگان بخش‌های مختلف صنعت، نظام بانکی، امور مالیاتی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز حضور دارند تا تصمیمات لازم برای رفع موانع در همان محل اتخاذ شود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از تولیدکنندگان گفت: رویکرد مدیریت استان این است که مشکلات واحدهای صنعتی صرفاً از طریق مکاتبات اداری دنبال نشود، بلکه با حضور میدانی و گفت‌وگوی مستقیم با مدیران واحدها، موانع شناسایی و برای حل آن‌ها تصمیمات اجرایی اتخاذ شود.

صادقی با اشاره به شرایط جنگی و تأثیر محدودیت‌های موجود بر فعالیت‌های اقتصادی بیان کرد: با وجود شرایط خاص کشور، خوشبختانه هیچ‌یک از واحدهای تولیدی استان تعطیل نشده و تعدیل نیرویی نیز در این واحدها نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: برخی واحدهای صنعتی استان حتی به‌صورت سه‌شیفت فعالیت می‌کنند که این موضوع بیانگر ظرفیت، توانمندی و تلاش فعالان اقتصادی برای استمرار تولید است.

استاندار زنجان با اشاره به وضعیت تأمین برق واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین انرژی و بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی، تاکنون در زمینه قطع برق واحدهای تولیدی مشکل خاصی نداشته‌ایم.

صادقی اضافه کرد: واحدهای تولیدی نیز برای افزایش تاب‌آوری و استمرار فعالیت خود، آمادگی‌های لازم را از طریق تأمین ژنراتور و منابع جایگزین برق فراهم کرده‌اند که تأمین سوخت مورد نیاز این تجهیزات نیز باید متناسب با نیاز هر واحد مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات بازدیدهای میدانی گفت: متناسب با شرایط و نیاز هر واحد تولیدی، تصمیمات مشخصی اتخاذ شده و همکاران ما در دستگاه‌های اجرایی موظف هستند روند اجرای تعهدات را با جدیت دنبال کنند.

استاندار زنجان تأکید کرد: هدف از این بازدیدها آن است که هیچ واحد تولیدی به دلیل مشکلات و موانع موجود، به‌ویژه مشکلاتی که ماهیت عمومی و ملی دارند، متوقف نشود و با همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه استمرار تولید، حفظ اشتغال و تقویت ظرفیت‌های صنعتی استان فراهم شود.