به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا حاتمی اظهار کرد: مرزبانان کردستان در جریان تشدید اقدامات کنترلی و پایش نوار مرزی و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، چندین محموله کالای قاچاق را در محدوده مرزی شهرستان بانه کشف کردند.

وی افزود: محموله‌های کشف‌شده شامل ۷۰ هزار نخ سیگار، ۳۰۳ رأس احشام سبک و سنگین، سه دستگاه تلویزیون هوشمند و مقادیری دیگر از کالاهای قاچاق بوده است.

فرمانده مرزبانی کردستان با اشاره به برآورد کارشناسی ارزش این محموله‌ها بیان کرد: ارزش ریالی کالاهای کشف‌شده در مجموع ۱۸۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سردار حاتمی با بیان اینکه تلاش برای شناسایی عوامل مرتبط با قاچاق این محموله‌ها ادامه دارد، تأکید کرد: مرزبانان با آمادگی عملیاتی و حضور شبانه‌روزی در نوار مرزی، مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی را در دستور کار دارند.