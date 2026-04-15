به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در قرقیزستان، بهترین های این رقابت ها مشخص شدند.

بر این اساس میلاد والی زاده قهرمان وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد بعنوان بهترین کشتی گیر این مسابقات انتخاب شد. والی زاده ۳۵ امتیاز کسب کرد و ۳ رقابت را با برد عالی به پایان رساند. همچنین میانگین پیروزی این کشتی گیر در هر مسابقه یک دقیقه و ۵۱ ثانیه بوده است و این کشتی گیر پیش از وقت قانونی تمامی مسابقات را به سود خود پایان داده است.

والی زاده همچنین بهترین مهاجم و حمله کننده در این مسابقات بود و به طور میانگین بیش از ۱۱ امتیاز در هر مسابقه بدست آورد.

محمدمبین عظیمی دارنده مدال طلای وزن ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد نیز بدون دادن حتی یک امتیاز و کسب ۲۶ امتیاز بهترین دفاع را در این مسابقات داشت.

کوانگ میون کیم از کره شمالی نیز که مدال طلای وزن ۶۱ کیلوگرم را بدست آورد، جذاب ترین کشتی ها را گرفت و توانست در ۴ کشتی که ۲ پیروزی با برد فنی و یک پیروزی با ضربه فنی بود ۴۷ امتیاز کسب کند.