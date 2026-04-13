روایت اتحادیه جهانی کشتی از درخشش زارع و کامران قاسمپور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران روز گذشته با کسب ۴ مدال طلا، یک نقره و سه برنز قهرمان مسابقات قهرمانی آسیا شد. تیم ملی کشتی آزاد با کسب مدال طلای کامران قاسمپور، امیرحسین زارع، مبین عظیمی در روز پایانی مسابقات به عنوان قهرمانی رسید.

اتحادیه جهانی کشتی بااشاره به قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی آسیا و همچنین عملکرد زارع و قاسمپور نوشت: زارع پس از یک سال غیبت، مدال طلای وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد را از آن خود کرد. قاسم‌پور دارنده مدال برنز جهان با ضربه فنی در فینال وزن ۸۶ کیلوگرم، مدال طلا گرفت و عظیمی نیز با کسب مدال طلای وزن ۹۲ کیلوگرم، برای اولین بار قهرمان این مسابقات شد.

امیرحسین زارع همچنین در گفتگویی گفت: نمایندگی ایران با وجود شرایط سختی که در کشورم وجود دارد، این مدال طلا را برای من باارزش‌تر کرد. به خاطر یک عفونت شدید سرماخوردگی، سه هفته قبل از مسابقات هفت کیلو وزن کم کردم و حتی سه روز قبل از رقابت‌ها به سختی توانستم یک ساعت تمرین کنم. با این حال، با کمک مربیان، دعای مردم و لطف خدا توانستم به سومین عنوان قهرمانی آسیا برسم.

اتحادیه جهانی کشتی در مورد امیرحسین زارع نوشت: زارع که در مسابقات سال گذشته شرکت نکرده بود (در حالی که امیررضا معصومی به عنوان قهرمان حضور داشت و ایران تیم جوانی اعزام کرده بود)، در فینالی نسبتاً کم‌هیجان شمیل شاریپوف را شکست داد. زارع که برای نخستین بار در سال ۲۰۲۶ روی تشک آمده بود، از سال ۲۰۱۹ تاکنون تنها سه شکست داشته است: مقابل گنو پتریاشویلی (گرجستان) در نیمه‌نهایی المپیک توکیو، مقابل طاها آکگول (ترکیه) در نیمه‌نهایی قهرمانی جهان ۲۰۲۲، و دوباره برابر پتریاشویلی در فینال المپیک پاریس.

در مسابقات قهرمانی آسیا کامران قاسمپور که سال گذشته عملکرد کم فروغی در مسابقات جهانی و بازی‌های کشورهای اسلامی داشت، توانست با اقتدار قهرمان آسیا شود و در اولین میدان بین‌المللی در سال ۲۰۲۶ به مدال طلا برسد. قاسم‌پور نخستین مدال طلای آسیایی خود را در سال ۲۰۱۹ در وزن ۸۶ کیلوگرم کسب کرد، سپس به وزن ۹۲ کیلوگرم رفت و در سال ۲۰۲۱ قهرمان آسیا شد و همچنین در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دو مدال طلای جهان را به دست آورد. او پس از مدتی دوری از میادین جهانی، سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان بازگشت و مدال برنز گرفت.

قاسمپور در گفتگویی با اتحادیه جهانی کشتی گفت: «این اولین حضور بین‌المللی من در سال ۲۰۲۶ بود و بسیار سپاسگزارم که توانستم آن را با مدال طلا شروع کنم. امیدوارم این روند پیروزی را در رقابت‌های بعدی هم ادامه بدهم.هدف من این است که این مسیر را در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ ادامه دهم و سال را در اوج به پایان برسانم تا زمینه‌ساز المپیک ۲۰۲۸ باشم.»