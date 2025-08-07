  1. استانها
تکمیل تعریض و آسفالت محور دارخوین - شادگان با جدیت دنبال می‌شود

اهواز - نماینده مردم شادگان با اشاره به آغاز مجدد عملیات تعریض و آسفالت محور دارخوین -شادگان، گفت: تکمیل تعریض و آسفالت محور دارخوین - شادگان با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری امروز پنجشنبه در بازدید از عملیات اجرایی تعریض و آسفالت محور دارخوین - شادگان اظهار کرد: تکمیل باند دوم محور دارخوین - شادگان به عنوان مهمترین محور ارتباطی شهرستان شادگان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: این محور نقش مهمی در ارتباط به شهرستان‌های همجوار دارد و باید تلاش شود که در سریع‌ترین زمان تکمیل شود.

نماینده مردم شادگان تصریح کرد: محور دارخوین به شادگان از مسیرهای پر تردد و حائز اهمیت است که شادگان را به شهرهای بندرامام و بندر ماهشهر متصل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بهبود این مسیر در دستور کار ویژه و با قید فوریت است، ابراز داشت: هدف از این اقدام خدمات دهی مطلوب به مردم و اصلاح زیر ساخت‌ها است.

خنفری در پایان بیان کرد: امیدواریم هر چه سریع‌تر شاهد تکمیل این پروژه و کاهش آمار تصادف‌ها در این محور حادثه خیز باشیم

