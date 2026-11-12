به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی شامگاه امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت مرز بین‌المللی شلمچه اظهار کرد: این مرز به‌صورت شبانه‌روزی در حوزه‌های مسافری و تجاری فعال است و در بخش مسافری نیز گیت‌های گذرنامه فعالیت دارند و تردد مسافران به‌صورت روان در حال انجام است.

وی در خصوص وضعیت بخش تجاری مرز افزود: با توجه به اعلام ممنوعیت صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه و پیاز، تعدادی از کامیون‌ها بدون توجه به این محدودیت‌ها به مرز مراجعه کرده‌اند که این موضوع موجب ازدحام و کندی روند صادرات سایر محصولات شده است.

حیاتی توضیح داد: در همین راستا، برنامه‌ریزی برای بازگرداندن این کامیون‌ها به عمق کشور در حال انجام است و هماهنگی‌های لازم با طرف عراقی برای تسهیل خروج کامیون‌ها از مرز صورت گرفته است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان همچنین از برنامه انتقال تشریفات گمرکی به پارکینگ بزرگ اربعین خبر داد و تصریح کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و به دستور استاندار خوزستان، این پارکینگ از هفته آینده در اختیار بخش تجاری قرار می‌گیرد و تشریفات گمرکی در آن انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: با اجرای این طرح، کامیون‌ها به‌صورت نوبتی به سمت دروازه خروجی مرز هدایت می‌شوند تا از تجمع خودروهای سنگین در محدوده تجاری جلوگیری شود و مرز شلمچه همچنان به‌صورت ۲۴ ساعته در بخش‌های مسافری و تجاری فعال است.