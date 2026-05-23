به گزارش خبرنگار مهر، مهرام روانبخش صبح امروز شنبه در حاشیه بازدید از مرز شلمچه اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی روند صادرات، تسهیل تردد کامیون‌ها و ارزیابی زیرساخت‌های تجاری انجام شد و بخش‌هایی همچون سایت صادرات، محل استقرار دستگاه‌های ایکس‌ری تجاری و کامیونی و همچنین روند انجام تشریفات مرتبط با خروج کالا مورد بررسی قرار گرفت.

وی در جریان این بازدید با اشاره به گفتگو با مسئولان و فعالان حوزه صادرات افزود: بر ضرورت تسریع در فرآیندهای تجاری، ارتقای زیرساخت‌های مرزی و حمایت از صادرکنندگان استان تأکید شد.

مدیر کل صمت خوزستان، مرز شلمچه را یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری کشور در حوزه صادرات به عراق عنوان کرد و گفت: در این بازدید مسائل و چالش‌های موجود در حوزه صادرات و تردد کامیون‌های حامل کالا مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری و رفع موانع موجود با همکاری دستگاه‌های مرتبط تأکید شد.