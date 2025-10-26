شیروانی: افزایش صادرات باید در چذابه رقم بخورد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام شیروانی ظهر امروز یکشنبه در کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع بررسی چالشهای تجارت خارجی در مرز چذابه اظهارکرد: گمرک نقش اجرایی و تسهیلگر دارد و این نهاد برای کاهش موانع صادرکنندگان، بهبود زیرساختهای مرزی و پاسخگویی به دغدغههای بخش خصوصی تلاش خواهد کرد.
وی تصریح کرد: گمرک بهعنوان نهادی اجرایی، با همکاری سازمانهای نظارتی و قضائی، در خدمت صادرکنندگان و سرمایهگذاران است که در خط مقدم جنگ اقتصادی فعالیت میکنند.
وی بر تعهد گمرک به ایجاد آرامش و امنیت برای فعالان اقتصادی تأکید کرد.
شیروانی با اشاره به مسائل ترانزیت، این موضوع را فراتر از حیطه گمرک و وابسته به توافقات کلان بینالمللی دانست.
معاون گمرکی خوزستان با تاکید بر ضرورت تداوم تلاشها برای بازگرداندن مرز چذابه به جایگاه اوج خود در دهه گذشته یادآور شد: نصب باسکول خروجی در بارانداز چذابه برای وزنکشی کامیونهای خالی و تکمیل تشریفات گمرکی، نتیجه همکاری مشترک سازمانهای دخیل است.
وی تصریح کرد: همچنین، باسکولهای ورودی برای ثبت سفارش کالاها در محوطه تجاری نصب شدهاند.
شیروانی از نصب ۱۰ دستگاه ایکسری چمدانی در بخش مسافری و تحویل دو دستگاه به مرزبانی در چذابه و شلمچه خبر داد و افزود: نصب ایکسری کامیونی نیز با پیگیریهای مستمر در شورای گفتوگو، در حال انجام است.
معاون گمرکی خوزستان بر نقش خدمتگزار گمرک تاکید کرد و گفت: این نهاد تا ساعات پایانی شب (گاه تا ۱۱ شب) برای همراهی با صادرکنندگان فعالیت میکند.
وی افزود: گمرک نهتنها به صادرکنندگان، بلکه به کل زنجیره اشتغال در این جزوه شامل رانندگان، کارگران تخلیه و سرویسهای تاکسی توجه دارد.
شیروانی در خصوص توقیف برخی کالاهای تجاری توضیح داد: این اقدام صرفاً توسط گمرک انجام نمیشود و تنها با دستور مقام قضائی یا ضابطین مانند نیروی انتظامی صورت میگیرد.
وی تأکید کرد: هیچکس بدون دستور قضائی حق توقف کالا را ندارد و در مواردی مانند شکایت شخصی یا جاسازی در محموله، گمرک ملزم به اجرای دستورات قضائی است.
معاون گمرکی خوزستان با اشاره به نقش کلیدی صادرکنندگان در اقتصاد، بر تعهد گمرک به رفع موانع، بهبود زیرساختها و تقویت نظارتها تأکید کرد و ادامه داد: نصب تجهیزات جدید، جذب نیروی انسانی و پاسخگویی مستمر به دغدغههای بخش خصوصی از اولویتهای گمرک برای رونق تجارت در مرز چذابه است.
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