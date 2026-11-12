https://mehrnews.com/x3dBgS ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱:۳۴ کد مطلب 7009149 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱:۳۴ حضور مردم محلات در سوگ شهادت حضرت فاطمه (س) در شب ۲۵۷ حماسه محلات- در این ویدئو حضور مردم محلات در سوگ شهادت حضرت فاطمه (س) در شب ۲۵۷ حماسه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 7009149 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم خمین در شب ۲۵۶ بیعت با رهبری شب ۲۵۴ بیعت عطر فاطمیه دارد و میدان شهدای اراک روایتگر همدلی مردم است مردم دیار آفتاب در شب ۲۵۲ به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند کاروان عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا( س) در محلات برچسبها محلات شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تجمع مردمی
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