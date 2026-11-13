به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الله گراوندی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف ۹۷۵ گرم طلا به ارزش تقریبی ۲۴۴ میلیارد ریال از یک منزل، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان نشان داد یکی از اعضای این باند، از سارقان مسلح سابقه‌دار و سرکرده سرقت‌های مسلحانه بوده که دارای سوابق متعدد مجرمانه از جمله شرارت، معاونت در قتل، حمل مواد مخدر و تیراندازی به سمت مأموران انتظامی و شهروندان است.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات گسترده، اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های مستمر، موفق شدند هر سه عضو این باند را شناسایی و طی عملیاتی هدفمند دستگیر کنند.

سردار گراوندی با اشاره به کشفیات این عملیات، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه و محل‌های مرتبط با متهمان، ۲ قبضه سلاح جنگی، ۲ تیغه خشاب، مقادیری فشنگ جنگی، مقادیر زیادی اموال مسروقه و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ کشف و توقیف شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات و اقرار به جرایم انتسابی، با صدور قرار قضائی روانه زندان شدند و اموال مسروقه نیز پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله قاطع با سارقان مسلح و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.