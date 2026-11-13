به گزارش خبرگزاری مهر، رسول بهرامی‌پور رئیس سازمان بسیج حقوقدانان، در مراسم رونمایی از کتاب «نقشه راه مطالبه‌گری حقوق ملت ایران در جنگ‌های تحمیلی متجاوزان آمریکایی و رژیم صهیونیستی» با اشاره به ضرورت ورود جریان حقوقی کشور برای پیگیری ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: در این جنگ، برخلاف قواعد و مقررات بین‌المللی، منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو اقداماتی صورت گرفت که ضرورت ورود مطالبه‌گرانه حقوقدانان برای دفاع و صیانت از حقوق ملت ایران را دوچندان کرد.

وی با بیان اینکه هدف از این اقدام، پای کار آوردن دستگاه‌های متولی برای انجام مسئولیت‌های قانونی خود است، افزود: با تدبیر صورت‌گرفته و همراهی دبیرکل انجمن‌های تخصصی سازمان بسیج حقوقدانان و انجمن حقوق بین‌الملل، رزمایش سراسری انجمن‌های تخصصی مسئله‌محور در سراسر کشور برگزار شد و حقوقدانان متعهد با بررسی ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، اقدامات کارشناسی و حقوقی مناسبی انجام دادند.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های مختلف در این زمینه گفت: دستگاه قضایی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، دولت، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و سایر دستگاه‌های مرتبط باید به تکالیف خود در قبال ملت ایران عمل کنند.

بهرامی‌پور با تأکید بر ضرورت استمرار مطالبه‌گری حقوقی خاطرنشان کرد: تهیه این نقشه راه پایان کار نیست، بلکه آغاز مسیر است و جریان مطالبه‌گری نباید متوقف شود. انجمن حقوق بین‌الملل و ظرفیت‌های استانی آن نیز باید این موضوع را تا حصول نتیجه در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری قضایی جنایات بین‌المللی افزود: باید از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی موجود استفاده شود تا امکان محاکمه و پاسخگو کردن عاملان این جنایات در مراجع صالح فراهم شود.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در پایان از تلاش‌های اعضای انجمن حقوق بین‌الملل و دست‌اندرکاران تدوین این مجموعه قدردانی کرد و خواستار استمرار تلاش حقوقدانان برای دفاع از حقوق ملت ایران شد.