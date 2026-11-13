به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه بیرجند با حضور خود، پیکرهای مطهر و پاک شش شهید گمنام را از کهف‌الشهدا تا میدان شهید رئیسی بر روی دستان خود تشییع کردند.

حجت‌الاسلام هادی حاجی‌آبادی پیش از ظهر جمعه در پایان مراسم تشییع پیکر ۶ شهید دفاع مقدس اظهار کرد: ما در دو ماه محرم و صفر بیشتر به نحوه شهادت امام حسین(ع) می‌پردازیم، حال آنکه بیان انگیزه قتل برای دشمن‌شناسی، بسیار مهم‌تر از بیان چگونگی آن است.

وی همچنین با اشاره به خاطراتی از مادران شهدا اظهار کرد: آن چیزی که مردم را بیشتر متحد و منسجم می‌کند، دانستن علت قتل است که موجب ایجاد انگیزه بیشتر در این زمینه می‌شود.

استاد حوزه تأکید کرد: شهدا در کربلا مهمان امام حسین(ع) هستند و مادرشان، حضرت فاطمه(س)، نیز شب گذشته دست‌های خود را از لایه کفن بیرون آورد و بچه‌هایش را در آغوش گرفت.

حجت‌الاسلام حاجی‌آبادی در ادامه به مصائب حضرت فاطمه(س) پرداخت و یکی از مداحان اهل‌بیت(ع) نیز در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س) به مداحی پرداخت.