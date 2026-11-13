به گزارش خبرنگار مهر، تیم قایقرانی آب‌های آرام استان قم برای نخستین بار با ترکیبی متشکل از هفت ورزشکار در مسابقات قهرمانی کشور حضور خواهد یافت تا نمایندگان این استان در دو بخش زنان و مردان، توانمندی خود را در رقابت با قایقرانان سایر استان‌ها به نمایش بگذارند.

این دوره از رقابت‌ها از ۲۳ تا ۲۶ آبان‌ماه به میزبانی دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود و ورزشکاران شرکت‌کننده در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان، در رشته‌های کایاک و کانو به رقابت خواهند پرداخت.

اعزام این تعداد ورزشکار به مسابقات قهرمانی کشور، نخستین حضور تیم قایقرانی آب‌های آرام قم در این رویداد ملی به شمار می‌رود و ترکیب اعزامی استان را ورزشکاران زن و مرد در دو رشته تخصصی این رشته ورزشی تشکیل می‌دهند.

پنج قایقران قم در بخش کایاک رقابت می‌کنند

در بخش کایاک، استان قم با پنج ورزشکار در این مسابقات حضور پیدا می‌کند که محمدحسین عباس‌نژاد و سهیل اکافان نمایندگان مردان و شیما سیاحت‌حمدی، سنا سیاحت‌حمدی و ساناز پوزش‌پور نمایندگان زنان در این بخش هستند.

بر اساس ترکیب اعلام‌شده، این پنج ورزشکار در کنار سایر شرکت‌کنندگان، در رقابت‌های کایاک قهرمانی کشور به میدان خواهند رفت تا سهم استان قم را در این بخش از مسابقات نمایندگی کنند.

دو بانوی قایقران در بخش کانو حضور دارند

همچنین ترکیب نمایندگان استان قم در رشته کانو شامل فاطمه اسماعیلی و نازنین ایران‌نژاد است که در این بخش به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

به این ترتیب، کاروان هفت‌نفره قایقرانی آب‌های آرام قم در دو رشته کایاک و کانو و در بخش‌های زنان و مردان، از ۲۳ تا ۲۶ آبان‌ماه در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران حضور خواهد داشت و نخستین تجربه حضور تیم استان در رقابت‌های قهرمانی کشور را رقم می‌زند.