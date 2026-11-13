به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، در پنجمین نشست رؤسای شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی کشور، مدارس غیردولتی را یکی از ظرفیت‌های مهم نظام آموزشی کشور دانست و بر ضرورت حمایت هدفمند از این مجموعه‌ها در کنار ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی تأکید کرد.

وی با اشاره به سهم مدارس غیردولتی در نظام تعلیم و تربیت، اظهار کرد: امروز نزدیک به ۱۵ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و سهم این مدارس از مجموع مدارس کشور نیز در همین حدود است؛ بنابراین با مجموعه‌ای گسترده و اثرگذار مواجه هستیم که بخش مهمی از مأموریت‌های نظام آموزش‌وپرورش را بر عهده دارد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت پرهیز از قضاوت‌های کلی درباره عملکرد مدارس غیردولتی، افزود: همان‌گونه که در مدارس دولتی طیفی از عملکردها وجود دارد، مدارس غیردولتی نیز مجموعه‌ای متنوع با سطح عملکرد متفاوت هستند.

وی ادامه داد: نمی‌توان تخلف احتمالی تعدادی محدود از مدارس را به پای کل این مجموعه نوشت. البته حتی یک مورد تخلف نیز برای نظام تعلیم و تربیت قابل قبول نیست و باید با آن برخورد شود.

پنج سیاست اصلی آموزش‌وپرورش در قبال مدارس غیردولتی

وی در ادامه، حمایت، هدایت، احراز صلاحیت، ارتقا و بهبود مستمر و نظارت جدی را از سیاست‌های اصلی وزارت آموزش‌وپرورش در حوزه مدارس غیردولتی برشمرد و تصریح کرد: نخستین سیاست ما حمایت از افرادی است که با انگیزه و توانمندی وارد عرصه تعلیم و تربیت می‌شوند. قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نیز با همین رویکرد تدوین شده و ظرفیت‌های قانونی لازم برای حمایت از این بخش را پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: حمایت به معنای رها کردن مدارس نیست، بلکه مدارس غیردولتی باید در چارچوب اهداف نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران حرکت کنند و در حوزه‌های آموزشی، پرورشی، فرهنگی و تربیتی، اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش را دنبال کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت صلاحیت مؤسسان، مدیران و معلمان، خاطرنشان کرد: نمی‌توان تربیت دانش‌آموزان را به افرادی سپرد که صلاحیت علمی، حرفه‌ای و تربیتی آنان به‌درستی ارزیابی نشده است. همان‌طور که برای مسئولیت‌های دولتی فرایند ارزیابی و احراز صلاحیت وجود دارد، در مدارس غیردولتی نیز باید این موضوع با حساسیت بیشتری دنبال شود.

وی ارتقای مستمر کیفیت را از دیگر انتظارات وزارت آموزش‌وپرورش دانست و گفت: باید شاخص‌های مشخصی برای ارزیابی عملکرد مدارس تعریف شود و بر اساس نتایج ارزیابی، برنامه‌های بهبود و ارتقای کیفیت طراحی و اجرا شود.

ضرورت عبور شورای مؤسسان از مسائل اداری به سمت سیاست‌گذاری و کیفیت

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش راهبردی شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی کشور، اظهار کرد: شوراها در استان‌ها صرفاً درگیر مسائل اداری، اجرایی و مشکلات روزمره نباشند، بلکه به تحلیل وضعیت آموزشی، شناسایی نقاط ضعف و ارائه برنامه‌های عملیاتی برای ارتقای کیفیت مدارس نیز بپردازند.

وی ادامه داد: برای مثال، اگر میانگین معدل مدارس غیردولتی در استانی پایین است، باید این موضوع در شورای مؤسسان بررسی شود و مشخص شود چه عواملی موجب این وضعیت شده است. همچنین باید وضعیت جذب نیروی انسانی، میزان ارتباط تخصصی معلمان با رشته تدریس، فرایندهای گزینش و سایر شاخص‌های اثرگذار بر کیفیت آموزشی به‌ صورت دقیق تحلیل شود.

کاظمی افزود: شورای مؤسسان باید بتواند در حوزه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت، عملکرد و دستاوردهای مدارس غیردولتی را به‌صورت مستند ارائه کند و نشان دهد این مدارس چه اقداماتی برای تحقق سیاست‌های کلان آموزش‌وپرورش انجام داده‌اند.

کیفیت آموزشی از دوره پیش‌دبستانی آغاز می‌شود

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه کیفیت آموزشی یک فرایند پیوسته است، گفت: سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت نباید صرفاً به پایه‌های بالاتر تحصیلی محدود شود. هر اندازه پوشش دوره‌های پیش‌دبستانی و کیفیت تربیت در پایه‌های ابتدایی اول، دوم و سوم ارتقا پیدا کند، در سال‌های آینده نتایج بهتری در نظام آموزشی خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزی که از پایه‌های نخستین با ضعف در ریاضی یا فارسی عبور می‌کند، در سال‌های بعد نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. بنابراین باید از همان سرچشمه، یعنی دوره کودکی و سال‌های نخست تحصیل، برای ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی کنیم.

پیگیری اصلاح قانون و رفع موانع اجرایی مدارس غیردولتی

وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی رؤسای شوراهای هماهنگی مؤسسان، خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی اصلاحات مورد نیاز قانون مدارس غیردولتی شد.

وی گفت: پیشنهادهای اصلاحی باید با مشارکت نمایندگان مؤسسان و کارشناسان جمع‌بندی شود و در قالب یک نشست تخصصی در شورای نظارت مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت نیاز، اصلاحات قانونی از مسیر دولت یا مجلس پیگیری شود.

کاظمی همچنین بر ضرورت پیگیری موردی مشکلات اجرایی قانون تأکید کرد و افزود: صرف ارسال نامه و مکاتبه برای حل مشکلات کافی نیست. باید مشخص شود کدام بخش از قانون اجرا نشده، مسئول اجرای آن چه دستگاهی است و چه کسی باید موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ماده ۱۹ قانون مدارس غیردولتی، تصریح کرد: در مواردی که قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود، باید موضوع به‌صورت جدی و مستقیم از دستگاه‌های مسئول مطالبه شود. اگر قانون اشکال دارد، مسیر اصلاح آن مشخص است؛ اما اگر قانون صحیح است، همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.

بازنگری و ارتقای سامانه مدارس غیردولتی

وی همچنین سامانه‌های مرتبط با مدارس غیردولتی را یکی از ابزارهای مهم برای شفافیت، نظارت و مدیریت دانست و اظهار کرد: سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان ارتباط شبکه‌ای، نظارت دقیق و مدیریت مؤثر بر فرایندهای مدارس غیردولتی را فراهم کند.

کاظمی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان مؤسسان و کارشناسان، خواستار برگزاری نشست تخصصی با حضور مسئولان مربوطه برای بررسی مجدد فرایندها و رفع اشکالات سامانه شد.

بررسی توسعه متوازن مدارس و ساماندهی نیروی انسانی

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، توسعه متوازن مدارس غیردولتی را از موضوعات مهم و نیازمند بررسی کارشناسی دانست و گفت: حمایت از مدارس غیردولتی یک ضرورت است، اما این حمایت باید با تکالیف قانونی وزارتخانه در برنامه هفتم پیشرفت نیز هماهنگ باشد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم برای افزایش سهم آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی به ۵۰ درصد، بر ضرورت بررسی دقیق الگوی توسعه مدارس غیردولتی و هماهنگی آن با نیازهای نظام آموزشی کشور تأکید کرد.

کاظمی در همین زمینه دستور داد با مشارکت مسئولان حوزه آموزش و کارشناسان مربوطه، جلسه‌ای تخصصی برای بررسی توسعه متوازن مدارس برگزار و نتایج آن برای برنامه‌ریزی سال تحصیلی آینده مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با تأکید بر اهمیت زمان‌بندی در تصمیم‌گیری‌های حوزه نیروی انسانی، اظهار کرد: مسائل مربوط به ساماندهی نیروی انسانی و دانش‌آموزان باید پیش از آغاز سال تحصیلی بررسی و تعیین تکلیف شود. نمی‌توان پس از ابلاغ دستورالعمل‌ها و آغاز سال تحصیلی، تازه به فکر اصلاح مشکلات افتاد؛ چراکه هرگونه جابه‌جایی ناگهانی معلمان و دانش‌آموزان می‌تواند به فرایند آموزشی و تربیتی آسیب بزند.

وی تأکید کرد: مطالبات و پیشنهادهای مربوط به ساماندهی نیروی انسانی و دانش‌آموزان حداکثر تا بهمن‌ماه نهایی شود تا فرصت کافی برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی پیش از سال تحصیلی آینده وجود داشته باشد.

حمایت ویژه از مدارس خیریه و مناطق محروم

وزیر آموزش‌وپرورش با قدردانی از فعالیت مؤسسان و مجموعه‌های خیریه در مناطق محروم کشور، گفت: مجموعه‌هایی که با سرمایه‌گذاری شخصی و خیرخواهانه در مناطق کم‌برخوردار مدرسه احداث کرده و مسئولیت آموزش دانش‌آموزان را بر عهده گرفته‌اند، شایسته حمایت جدی هستند.

وی افزود: در زمینه تأمین نیروی انسانی مدارس خیریه، آمادگی داریم نیازهای این مدارس را بررسی کنیم و در چارچوب ضوابط، حمایت‌های لازم را انجام دهیم. حتی در مواردی که امکان تأمین نیروی موظف وجود نداشته باشد، می‌توان از ظرفیت نیروهای غیرموظف استفاده کرد.

کاظمی با اشاره به خدمات مجموعه‌های خیریه در استان‌هایی همچون خوزستان، هرمزگان، خراسان و کرمان، اظهار کرد: وقتی مجموعه‌ای با هزینه شخصی مدرسه‌ای در مناطق محروم احداث کرده و حتی در مناطق دورافتاده‌ای مانند سیستان‌وبلوچستان به‌صورت رایگان خدمات آموزشی ارائه می‌دهد، وظیفه ما است که از این ظرفیت حمایت کنیم.

بررسی موضوع مأموریت نیروهای انسانی در مدارس غیردولتی

وزیر آموزش‌وپرورش در پاسخ به موضوع مأموریت نیروهای انسانی به مدارس غیردولتی نیز با اشاره به محدودیت‌های قانونی موجود، گفت: در این زمینه باید میان حمایت از مدارس و رعایت قوانین مربوط به مأموریت کارکنان تعادل برقرار شود.

وی با تأکید بر این‌که موضوع مأموریت نیروها نیازمند بررسی دقیق حقوقی و اجرایی است، از برگزاری جلسه‌ای اختصاصی با حضور مسئولان حوزه نیروی انسانی، سازمان مدارس غیردولتی و نمایندگان مؤسسان خبر داد تا وضعیت سال جاری بررسی و برای سال آینده تصمیم‌گیری شود.

مدارس غیردولتی؛ بازوی مؤثر تحقق عدالت و ارتقای کیفیت آموزشی

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر سه محور عدالت، کیفیت و هویت به‌عنوان سیاست‌های محوری وزارتخانه در چارچوب سند تحول بنیادین، خاطرنشان کرد: مدارس غیردولتی باید سهم و نقش خود را در تحقق این سیاست‌ها به‌صورت روشن و مستند نشان دهند.

وی تأکید کرد: انتظار ما از مدارس غیردولتی صرفاً اداره مدرسه و اجرای برنامه‌های روزمره نیست؛ بلکه این مجموعه‌ها باید در کنار وزارت آموزش‌وپرورش برای تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و تقویت هویت دینی و ملی دانش‌آموزان نقش‌آفرینی کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مؤسسان و فعالان مدارس غیردولتی، بر تداوم تعامل و همکاری با این مجموعه‌ها برای رفع موانع، اصلاح فرایندها و ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور تأکید کرد.