به گزارش خبرگزاری مهر، مردم شهرستان های اهواز و کارون، پیش از ساعت مقرر و با حضور در خیابان‌ها، خود را برای استقبال و بدرقه پیکر مطهر شهدای گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس آماده کرده‌ بودند و در نهایت یا حضور باشکوه و تاریخی در وداع و تشییع شهدای گمنام آفریدند.

حاضران در این مراسم با برپایی دسته‌های عزاداری و در دست داشتن پرچم‌های سرخ با شعارهای «یا رسول‌الله» و «یا مهدی ادرکنی» در کنار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در این مراسم حضور دارند.

این مراسم با حال‌وهوای معنوی و عزاداری ایام فاطمیه، جلوه‌ای از حضور و همراهی مردم در پاسداشت مقام و جایگاه شهدا را به نمایش گذاشته است.