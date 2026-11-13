به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، مراسم پیاده‌روی دلدادگان فاطمی با حضور مسئولان، خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم در شهر عسلویه برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، حرکت خود را از حسینیه صاحب‌الزمان(عج) آغاز کردند و پس از عبور از مسیر تعیین‌شده و حضور در حسینیه فاطمه‌الزهرا(س)، به سمت مصلی نماز جمعه عسلویه ادامه مسیر دادند.

این آیین مذهبی با هدف گرامیداشت مقام و سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، تجدید میثاق با ارزش‌های اهل‌بیت(ع) و ترویج فرهنگ فاطمی برگزار شد و جلوه‌ای از ارادت و دلدادگی مردم شهرستان عسلویه به خاندان عصمت و طهارت(ع) را به نمایش گذاشت.