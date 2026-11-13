به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوش‌کلام، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جواد آباد که هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در جوار امامزاده هادی(ع) برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مواضع مقامات آمریکایی اظهار داشت: در هفته‌های اخیر و در پی گستاخی مقامات آمریکایی و بی‌احترامی به ملت ایران، مطالبه جدی از سوی مردم درباره تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

وی با انتقاد از سکوت مجامع بین‌المللی در برابر حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران افزود: مراکز هسته‌ای کشورمان که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشتند، چندین مرتبه مورد تعرض قرار گرفتند، اما نهادهای بین‌المللی و مسئول در این زمینه واکنش مؤثری نشان ندادند.

امام جمعه جوادآباد با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت‌های مختلف، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در پیامی خطاب به فرماندهان نیروهای مسلح بر ضرورت مقابله با هر نوع تهدید با پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی تأکید کردند.

خوش‌کلام همچنین با اشاره به پیام ۱۳ آبان رهبر معظم انقلاب گفت: در این پیام به موضوع مدیریت ایران بر تنگه هرمز و از بین بردن پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه اشاره شده و تأکید شده است که در صورت تکرار تعدیات دشمن، ابعاد این اقدامات گسترده‌تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه این پیام‌ها حاوی دو کلیدواژه مهم است، تصریح کرد: پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی و جهاد ابتدایی علیه استکبار، از جمله محورهای مهم این پیام‌هاست که نشان‌دهنده تغییر رویکرد در برابر تهدیدات دشمن خواهد بود.

امام جمعه جوادآباد در ادامه با خطاب قرار دادن حاکمان کشورهای حاشیه خلیج فارس، نسبت به همراهی با سیاست‌های آمریکا هشدار داد و گفت: کشورهای منطقه مراقب باشند با اتکا به وعده‌های دیگران در مسیری قرار نگیرند که پیامدهای آن متوجه خودشان شود؛ چراکه حضور آمریکا در منطقه دائمی نخواهد بود و کشورهای منطقه باید در مواضع خود با دقت بیشتری عمل کنند.

خوش‌کلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نماز جمعه در جوار امامزاده هادی(ع) هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از تلاش و همکاری دستگاه‌های اجرایی، مساجد، هیئت‌های مذهبی و فعالان فرهنگی در برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی اظهار داشت: برگزاری مراسم عزاداری، هیئت‌های خانگی، تجمعات شبانه و برنامه‌های مذهبی با مشارکت مردم و همکاری مسئولان، جلوه‌ای از ارادت و محبت مردم به اهل‌بیت(ع) و همبستگی اجتماعی است.

امام جمعه جوادآباد در پایان ابراز امیدواری کرد این هم‌افزایی و همکاری میان مردم، مسئولان، مساجد و هیئت‌های مذهبی در مناسبت‌های آینده نیز استمرار داشته باشد.