به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین قریب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیباج که در مصلای این شهر برگزار شد، با تأکید بر اینکه ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران قابل واگذاری نیست، گفت: تهران در برابر خواسته‌های آمریکا و فشارهای طرف مقابل عقب‌نشینی نخواهد کرد و اورانیوم غنی‌شده نه از کشور خارج می‌شود و نه رقیق خواهد شد.

وی با اشاره به مواضع اخیر سرلشکر رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اظهار کرد: از بیانات مقتدرانه وی برمی‌آید که جمهوری اسلامی ایران ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را یک دارایی راهبردی و غیرقابل بازگشت می‌داند و از موضع تکلیف وارد مذاکره نمی‌شود.

وی با بیان اینکه آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه تلاش کرد ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را نابود کند، افزود: پس از ناکامی در این مسیر، تلاش‌هایی برای خارج کردن این ذخایر از کشور انجام شد که آن نیز به نتیجه نرسید و اکنون موضوع رقیق‌سازی اورانیوم مطرح شده است؛ با این حال، این خواسته نیز با مخالفت ایران مواجه خواهد شد.

امام جمعه دیباج ادامه داد: حتی ممکن است سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران به ۹۰ درصد نیز برسد؛ چراکه برای تأمین سوخت برخی کشتی‌ها و زیردریایی‌های جدید، به سوخت با غنای بالا نیاز وجود دارد.

قریب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، این ایام را فرصتی برای بازخوانی مسئولیت‌های فردی و اجتماعی دانست و گفت: فاطمیه تنها فصل حزن و اندوه اهل‌بیت (ع) و شیعیان نیست، بلکه مکتبی برای مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری است.

وی افزود: مکتب فاطمی انسان را از حاشیه به متن جامعه می‌آورد، به مجاهدت و انجام مسئولیت‌های دشوار فرامی‌خواند و از تساهل و بی‌تفاوتی برحذر می‌دارد.

امام جمعه دیباج با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) در سخت‌ترین شرایط روحی و جسمی، مسئولیت را بر بهانه ترجیح دادند، تصریح کرد: سیره آن حضرت نشان می‌دهد ایمان واقعی آن است که انسان در میان دشواری‌ها و بهانه‌ها، تکلیف خود را انجام دهد.

قریب با تأکید بر اینکه پیام فاطمیه نباید در سوگواری صرف خلاصه شود، بیان کرد: اشک فاطمی باید انسان را بیدار کند و به میدان مسئولیت بیاورد؛ به‌گونه‌ای که به جای حسرت خوردن درباره گذشته، از خود بپرسیم امروز چه وظیفه‌ای بر عهده داریم.

وی با طرح این پرسش که در صورت وقوع ظلم و تضییع حقوق اسلام در شرایط کنونی، وظیفه ما چیست، گفت: دیروز میدان آزمون گذشتگان و فردا میدان آزمون آیندگان است، اما امروز میدان آزمون ماست و فاطمیه فصل برخاستن، فریاد زدن، حضور در میدان و حمایت از حق است.

امام جمعه دیباج همچنین با اشاره به جای خالی شخصیت مورد اشاره در سخنان خود در مراسم امسال فاطمیه، اظهار کرد: اگرچه جای او در این روزها خالی است، اما راه و آموزه‌هایی که از مکتب فاطمی آموخته‌ایم همچنان در دل‌های مردم زنده است.

قریب در ادامه با اشاره به شرایط دشوار مردم غزه در پی بارندگی‌های شدید و فرارسیدن فصل سرما، گفت: تصاویر منتشرشده از این منطقه نشان می‌دهد که بارندگی‌ها وضعیت انسانی غزه را بحرانی‌تر کرده و بسیاری از مردم بار دیگر بدون سرپناه مانده‌اند.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های موجود در مسیر امدادرسانی، شرایط زندگی مردم غزه را دشوارتر کرده است، افزود: اگر بمباران و تهدیدهای نظامی نخستین خطر پیش روی مردم این منطقه بود، اکنون زمستان و پیامدهای آن نیز به تهدیدی جدی تبدیل شده است.

امام جمعه دیباج با اشاره به شرایط نامناسب شیعیان لبنان نیز گفت: غزه و لبنان در یک زنجیره انسانی قرار دارند و هر دو با منطق مشترک مجازات جمعی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی مواجه هستند؛ در این میان، کودکان بیشترین آسیب و هزینه را متحمل می‌شوند.

قریب با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری حرکتی عمیق و گسترده برای حمایت از مردم مناطق آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: کشورهای اسلامی نباید اجازه دهند رژیم صهیونیستی مردم غزه و لبنان را تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار دهد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت‌های بین‌المللی از مردم مظلوم منطقه، گفت: ملت ایران خواستار همراهی و حمایت جهانی برای امدادرسانی به مردم مظلوم غزه و لبنان است.