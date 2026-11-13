به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی بعدازظهر جمعه در آیین افتتاح آشپزخانه پخت غذای گرم در سنندج، از آغاز پویش ملی «مواسات و خدمت بی‌منت» با مشارکت خیران و گروه‌های مردمی خبر داد.

وی با اشاره به اهداف این پویش اظهار کرد: تأمین و توزیع غذای گرم و بسته‌های معیشتی میان خانواده‌های نیازمند، از برنامه‌های محوری این طرح است که با همراهی خیران و ظرفیت‌های مردمی اجرا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد کردستان افزود: در نخستین روز اجرای پویش، پنج هزار پرس غذای گرم در آشپزخانه‌های پیش‌بینی‌شده در سطح استان طبخ و میان مددجویان تحت حمایت توزیع خواهد شد.

طوسی با بیان اینکه این طرح به مدت ۴۰ روز ادامه دارد، تصریح کرد: کمیته امداد راهبری پویش را برعهده دارد و مراکز نیکوکاری، خیران و تشکل‌های مردمی نیز در اجرای برنامه‌های آن مشارکت می‌کنند.

وی مشارکت اجتماعی در حمایت از اقشار نیازمند را از ظرفیت‌های مهم این طرح دانست و بر نقش خیران در تداوم خدمات معیشتی به خانواده‌های تحت حمایت تأکید کرد.