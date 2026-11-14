به گزارش خبرنگار مهر، شورای آموزش پزشکی و تخصصی در یکصد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی (مورخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵) دستورالعمل پذیرش مستقیم دستیاری را مورد موافقت قرار داد.

موضوع ۷: اصلاح موضوع ۴ یکصد و سومین نشست شورا در خصوص پذیرش مستقیم دستیاری از مقطع کارورزی و پزشکان عمومی بشرح بندهای ذیل:

۷-۱- دانشجویان مقطع پزشکی عمومی که حداقل ۱۵ ماه از دوره کارورزی خود را بشرح ذیل گذرانده باشند و گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی را دریافت کرده باشند، مشمول برخورداری از مصوبه پذیرش مستقیم دستیاری از دوره کارورزی در رشته‌های تخصصی «کودکان، بیهوشی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری، طب اورژانس، پزشکی پیشگیری و اجتماعی و پزشکی خانواده» در دانشگاه محل تحصیل مقطع عمومی خواهند بود.

چنانچه آن دانشگاه فاقد برنامه آموزشی تربیت دستیار در هر یک از رشته‌های تخصصی فوق‌الذکر باشد در دانشگاه علوم پزشکی همان کلان منطقه مجاز به پذیرش و ادامه تحصیل هستند.

تبصره ۱: چنانچه دانشگاه علوم پزشکی همان کلان منطقه محل تحصیل مقطع عمومی کارورز نیز فاقد برنامه آموزشی تربیت دستیار در هر یک از رشته‌های تخصصی فوق‌الذکر باشد، در دانشگاه علوم پزشکی سایر کلان مناطق کشور مجاز به پذیرش و ادامه تحصیل خواهند بود.

برهمین اساس «دستورالعمل اجرایی پذیرش مستقیم دستیاری در رشته های تخصصی «کودکان، بیهوشی، بیماری های عفونی و گرمسیری، طب اورژانس، پزشکی خانواده و پزشکی پیشگیری و اجتماعی در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و سومین دوره پذیرش مستقیم دستیاری» مصوب شد.

شرایط پذیرش دانشجویان پزشکی از طریق انجام مصاحبه و آزمون ساختارمند

به منظور تامین نیاز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و در راستای موضوع هفت یکصد و پنجمین نشست شورا مقرر شد پذیرش مستقیم دستیاری از بین متقاضیان واجد شرایط از مقطع کارورزی و پزشکان عمومی در رشته های تخصصی «کودکان، بیهوشی، بیماری های عفونی و گرمسیری، طب اورژانس، پزشکی خانواده و پزشکی پیشگیری و اجتماعی» و صرفاً از طریق انجام مصاحبه و آزمون ساختارمند دارای چارچوب سؤالات و بارم بندی از پیش مشخص شده در گروه آموزشی مرتبط و بشرح بندهای ذیل انجام شود:

۱ - دانشجویان مقطع پزشکی عمومی که حداقل ۱۵ ماه از دوره کارورزی خود را بشرح ذیل گذرانده و گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی را دریافت کرده باشند، مشمول برخورداری از مصوبه پذیرش مستقیم دستیاری از دوره کارورزی در رشته های تخصصی «کودکان، بیهوشی، بیماری های عفونی و گرمسیری، طب اورژانس، پزشکی خانواده و پزشکی پیشگیری و اجتماعی» در دانشگاه محل تحصیل مقطع عمومی خواهند بود.

چنانچه آن دانشگاه فاقد برنامه آموزشی تربیت دستیار در هر یک از رشته های تخصصی فوق الذکر باشد در دانشگاه علوم پزشکی همان کلان منطقه مجاز به پذیرش و ادامه تحصیل هستند.

تبصره ۱: چنانچه دانشگاه علوم پزشکی همان کلان منطقه محل تحصیل مقطع عمومی کارورز نیز فاقد برنامه آموزشی تربیت دستیار در هر یک از رشته های تخصصی فوق الذکر باشد، در دانشگاه علوم پزشکی سایر کلان مناطق کشور مجاز به پذیرش و ادامه تحصیل خواهند بود.

فهرست بخش های ضروری که دانشجویان باید در دوره کارورزی گذارنده باشند

۱-۱ - ضروری است دانشجویان پزشکی متقاضی حداقل های زیر از هر بخش چرخشی در دوره کارورزی را گذرانده باشند.

* ۲ ماه جراحی عمومی * ۳ ماه بیماری‌های داخلی (یا ۲ ماه بیماری‌های داخلی و یک ماه پزشکی خانواده و یا ۱ ماه پزشکی پیشگیری و اجتماعی) * ۲ ماه زنان و زایمان * ۳ ماه کودکان * ۱ ماه طب اورژانس * ۱ ماه بیماری‌های قلب و عروق * ۱ ماه روانپزشکی * ۲ ماه بخش‌های اختیاری مینور.

۲-۱- دانشجویان پزشکی متقاضی واجد شرایط، در صورت شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی در همان دوره، تا زمان اعلام نتایج نهایی در مرحله اصلی و تکمیل ظرفیت آزمون مذکور، مشمول برخورداری از این مصوبه نخواهند بود.

۳-۱- دانشجویان پزشکی متقاضی واجد شرایط، صرفاً مجاز به انتخاب یکی از رشته‌های تخصصی فوق‌الذکر خواهند بود.

۴-۱- دانشجوی پزشکی مهمان در دانشگاه علوم پزشکی مبدأ و دانشجوی پزشکی انتقالی از طریق دانشگاه علوم پزشکی مقصد، مشمول برخورداری از این دستورالعمل هستند.

۵-۱- دانشجویان پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد نیز مشمول دستورالعمل اجرایی پذیرش مستقیم دستیاری هستند و در صورت واجد شرایط بودن، مجاز به تحصیل دریکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در راستای بند ۱ و تبصره ۱ ذیل آن در این دستورالعمل خواهد بود.

تبصره ۲: کارورزان دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد تهران و شاهد متقاضی و واجد شرایط، جهت برخورداری از این مصوبه نیز می‌توانند در مرحله ثبت نام اولیه، یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی‌کلان منطقه شهر تهران (دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، بقیه الله و ارتش) را انتخاب کنند.

پذیرش مستقیم دستیاری از مقطع کارورزی بصورت مستمر در طول سال تحصیلی و بدون محدودیت و اعمال تقویم زمانی انجام می شود

۶-۱- پذیرش مستقیم دستیاری از مقطع کارورزی بصورت مستمر در طول سال تحصیلی و بدون محدودیت و اعمال تقویم زمانی انجام خواهد شد و در هر زمانی که کارورز متقاضی پذیرش مستقیم دستیاری حداقل ۱۵ ماه از دوره کارورزی خود را گذرانده و گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی را دریافت و شرایط لازم در راستای مصوبه مذکور را دارا باشد، می‌تواند بدون انتظار زمانی و در صورت قبولی در مصاحبه و آزمون ساختارمند (دارای چارچوب سؤالات و بارم بندی از پیش مشخص شده) در گروه آموزشی مرتبط و پس از تأیید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی شروع به دوره دستیاری کند.

اختصاص حداکثر ۲۰ درصد از سقف ظرفیت آزمون دستیاری به متقاضیان پذیرش مستقیم دستیاری از مقطع کارورزی

بدیهی است حداکثر ۲۰ درصد از سقف ظرفیت اصلی از رشته‌های فوق الذکر در هر دانشگاه قبل از آزمون و پذیرش در مراحل اصلی و تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری، به متقاضیان پذیرش مستقیم دستیاری از مقطع کارورزی اختصاص خواهد یافت.

۷-۱- تایید اولیه بررسی مدارک کارورزان متقاضی پذیرش مستقیم قبل از پذیرش و شروع به دوره دستیاری بعده معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل مقطع عمومی کارورز است.

۸-۱- معاونت آموزشی دانشگاه محل پذیرش دستیاری موظف خواهد بود اسامی پذیرفته شدگان به انضمام مدارک داوطلبان و صورتجلسه انجام مصاحبه و آزمون ساختارمند در هر گروه رشته تخصصی را به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ارسال کند.

۹-۱- اسامی پذیرفته شدگان پذیرش مستقیم دستیاری ارسالی از معاونت آموزشی دانشگاه‌ها، در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی بررسی و نتایج نهایی پذیرفته شدگان از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به معاونت آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور جهت ثبت نام و شروع به دوره دستیاری اعلام می شود.

۱۰-۱- معاونت آموزشی دانشگاه محل پذیرش دستیاری موظف خواهد بود، در بازه زمانی مقرر که از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام خواهد شد، نسبت به ثبت نام پذیرفته شدگان اقدام و تاریخ شروع به دوره دستیاران در هر گروه رشته تخصصی را به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، اعلام کند.

۱۱-۱- لازم است در مورد کارورزان متقاضی آقا که مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی هستند، قبل از ثبت نام و شروع به دوره دستیاری، هماهنگی و مکاتبات لازم با سازمان نظام وظیفه عمومی برای تمدید معافیت تحصیلی، از طریق دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل دستیاری انجام شود.

شرایط پذیرش پزشکان عمومی با سن کمتر از ۴۵ سال از طریق قبولی در آزمون و مصاحبه ساختارمند

۲- پزشکان عمومی با دارا بودن سن کمتر از ۴۵ سال، منوط به ارائه گواهی پایان خدمات طرح لایحه نیروی انسانی در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و سومین دوره پذیرش مستقیم دستیاری در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در رشته‌های تخصصی کودکان، بیهوشی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری، طب اورژانس، پزشکی خانواده و پزشکی پیشگیری و اجتماعی، و در صورت قبولی در آزمون و مصاحبه ساختارمند در گروه آموزشی مرتبط مشمول برخورداری از این مصوبه خواهند بود.

تبصره ۳: مجوز برخورداری از این دستورالعمل فقط یک نوبت قبل از شروع خدمات طرح لایحه نیروی انسانی به پزشکان عمومی که حداکثر تا تاریخ سی و یکم شهریور ماه سال منتهی به شروع دوره آموزشی دستیاری مربوطه فارغ التحصیل می شوند در رشته های تخصصی فوق الذکر داده می شود.

تبصره ۴: آن دسته از پزشکان عمومی که در حال گذراندن طرح لایحه نیروی انسانی هستند، در صورت ارائه گواهی موافقت به تحصیل در مقطع دستیاری و همچنین ارایه گواهی موافقت با توقف طرح لایحه نیروی انسانی از معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی محل خدمت طرح لایحه نیروی انسانی، نیز مشمول برخورداری از این مصوبه خواهند بود. این موضوع صرفاً بر اساس مصوبه حاضر بوده و استعلام از سایر حوزه های وزارت بهداشت ضرورت ندارد.

۲- ۱- داوطلبانی که در استخدام وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها هستند باید نامه‌ای از بالاترین مقام مسئول سازمان متبوع خود مبنی بر موافقت بی‌قید و شرط با ادامه‌ تحصیل ایشان در دوره‌ی دستیاری را دریافت و به دانشگاه محل قبولی ارائه کنند.تعهدات این افراد به سازمان محل اشتغال، براساس ضوابط همان سازمان خواهد بود.

پذیرفته شدگانی که در استخدام وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها هستند، موظفند حکم مأموریت آموزشی با امضای بالاترین مقام دستگاه را جهت شروع به دوره‌ دستیاری ارائه کنند. لازم به ذکر است کارکنان قبل از ثبت نام و شرکت در آزمون‌های سراسری، در خصوص شرایط ادامه تحصیل و نحوه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، اطلاعات لازم را کسب و مجوزهای لازم را اخذ کنند.

تبصره ۵: بر اساس دستور معاون آموزشی نیروهای مسلح ثبت نام و شرکت کارمندان رسمی شاغل در نیروهای مسلح در آزمون پذیرش دستیار تخصصی به عنوان بورسیه نیروهای مسلح و یا به صورت آزاد با مجوز و موافقت محل استخدام صورت می پذیرد.

۲-۲- مستخدمین دستگاه های اجرایی غیر از دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت مشروط به قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبوع خود و تودیع سند تعهد به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشمول برخورداری از این مصوبه خواهند بود و یا در صورتی که این افراد جهت ادامه تحصیل در دوره دستیاری تخصصی از ماموریت آموزشی استفاده کنند، داوطلب و یا سازمان مربوطه ملزم به پرداخت هزینه های تحصیلی خواهند بود.

۳-۲- پزشکان عمومی که با ماموریت آموزشی جهت تحصیل به رشته های تخصصی وارد می شوند مشمول کلیه مقررات و ضوابط قانونی و حقوقی مرتبط با مأموریت آموزشی هستند.

۴-۲- در خصوص پزشکان عمومی آقا که مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافی و یا توقف خدمت نظام وظیفه جهت برخورداری از این مصوبه الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیانی که در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی توقف خدمت نظام وظیفه و موافقت به تحصیل در مقطع دستیاری از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی الزامی و می توانند به طور مشروط در آزمون ثبت نام کرده و در صورت قبولی و نداشتن منع قانونی از نظر اداره نظام وظیفه طبق مقررات شروع به آموزش دوره دستیاری کنند.

تبصره ۶: تأکید می شود پزشکان عمومی که در حال خدمت نظام وظیفه عمومی هستند در صورت قبولی، وزارت بهداشت هیچگونه مسئولیتی در قبال ترخیص این دسته از داوطلبان بر عهده ندارد.

تبصره ۷: کلمه معافی به مفهوم معافیت دایم آن می باشد و داوطلبین دارای معافیت موقت پزشکی و یا کفالت با مسئولیت خود داوطلبین می توانند در پذیرش مستیم دستیار شرکت نمایند. بدیهی است در صورت فرا خواندن آنان به انجام خدمت نظام وظیفه این وزارت هیچگونه تعهدی جهت ترخیص آنان به عهده نخواهد گرفت.

امکان انتخاب یک رشته در سه دانشگاه برای پزشکان عمومی متقاضی پذیرش مستقیم دستیاری

۵-۲- پزشکان عمومی متقاضی واجد شرایط در زمان ثبت نام اولیه از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی کشور مجاز به «انتخاب ۳ رشته محل» که شامل انتخاب صرفاً یک رشته از رشته‌های تخصصی «کودکان، بیهوشی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری، طب اورژانس، پزشکی پیشگیری و اجتماعی و پزشکی خانواده» در «سه دانشگاه علوم پزشکی کشور» خواهند بود.

کارورز یا پزشک عمومی دارای سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی مشمول پذیرش مستقیم دستیاری نیستند

۳- تمامی متقاضیان اعم از کارورز و یا پزشکان عمومی که پذیرش آنها در دوره پزشکی عمومی با استفاده از سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۹۲ بوده است مشمول برخورداری از این مصوبه نخواهند بود.

تبصره ۸: بر اساس قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره ی تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی ماده ۳ دانش آموختگان مقاطع پزشکی عمومی پذیرفته شده سهمیه این قانون که حانز شرایط آیین نامه‌های استعداد درخشان مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، صرفاً در همان سال فارغ التحصیلی مشمول برخورداری از مصوبه تکمیل ظرفیت پذیرش مستقیم دستیاری در «رشته‌های تخصصی کودکان، بیهوشی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری، طب اورژانس، پزشکی خانواده و پزشکی پیشگیری و اجتماعی» هستند و در صورت قبولی، باید مجموع تعهدات دو مقطع را پس از فارغ التحصیلی در محل تعهد به صورت آموزشی یا درمانی سپری کنند.

تبصره ۹: پزشکان عمومی که با استفاده از سهمیه بومی مناطق محروم در دوره پزشکی عمومی پذیرفته شده اند، مطابق قانون برقراری عدالت آموزشی، صرفاً در صورت گذراندن حداقل نیمی از مدت تعهدات خود مجاز به شرکت در آزمون مقاطع بالاتر خواهند بود.

تبصره ۱۰: این مصوبه شامل ورودی‌های سال ۱۳۹۳ و پس از آن می‌شود و ورودی‌های پیش از آن مشمول این محدودیت نیستند.

نحوه اولویت بندی پذیرش مستقیم دستیاری

۴- نحوه اولویت بندی پذیرش مستقیم دستیاری، اولویت اول از مقطع کارورزی است که در راستای بند ۱-۳ این مصوبه و بصورت مستمر در طول سال انجام خواهد شد.

اولویت دوم از مقطع پزشکان عمومی بوده که پس از اتمام مراحل پذیرش اصلی و تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی در رشته های تخصصی فوق الذکر و صرفاً یک مرتبه در سال و طی فرآیند مندرج در دستورالعمل مرتبط که هر ساله از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود، انجام خواهد شد.

۱-۴- نحوه اولویت بندی بین کارورزان متقاضی واجد شرایط، بر اساس نمره مکتسبه داوطلب از مصاحبه و آزمون ساختارمند در گروه رشته تخصصی مربوطه در دانشگاه محل تحصیل مقطع کارورزی، و در صورت بالا بودن تعداد داوطلب، در شرایط یکسان اولویت بندی نهایی بر اساس نمره پیش کارورزی انجام می شود.

۲-۴- نحوه اولویت بندی بین پزشکان عمومی متقاضی واجد شرایط، بر اساس نمره مکتسبه داوطلب از مصاحبه و آزمون ساختارمند در گروه رشته تخصصی مربوطه است که بصورت کشوری و تحت نظارت دبیرخانه آموزش پزشکی و تخصصی توسط هیئت ممتحنه رشته تخصصی مربوطه انجام خواهد شد. در صورت بالا بودن تعداد داوطلب در شرایط یکسان، اولویت بندی نهایی بر اساس نمره پیش کارورزی داوطلب انجام می شود.

اعلام زمان ثبت نام و دفترچه راهنمای تکمیل ظرفیت پذیرش مستقیم دستیاری از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی

۵- زمان ثبت نام و دفترچه راهنمای تکمیل ظرفیت پذیرش مستقیم دستیار تخصصی از مقطع پزشکان عمومی در هر دوره در موعد مقرر در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، تدوین و به معاونت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ و از طریق سامانه رسمی مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی کشور نیز اطلاع رسانی و اجرا خواهد شد.

۶- اسامی پزشکان عمومی متقاضی واجد شرایط در هر رشته به انضمام جدول ظرفیت رشته / محل، جهت انجام مصاحبه و آزمون ساختارمند کشوری از طریق سامانه رسمی مرکز سنجش پزشکی کشور اطلاع رسانی و نتایج نهایی پذیرفته شدگان نیز از طریق سامانه رسمی مرکز سنجش پزشکی به اطلاع پذیرفته شدگان و از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی نیز به معاونت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارسال خواهد شد.

پذیرفته شدگان تحت هیچ شرایطی اجازه درخواست انتقالی و تغییر رشته در طول دوران دستیاری را ندارند

۷- پذیرفته شدگان اعم از مقطع کارورزی و یا پزشکی عمومی، تحت هیچ شرایطی اجازه درخواست انتقالی و تغییر رشته در طول دوران دستیاری را نخواهند داشت.

۸- کاورزان متقاضی واجد شرایط پذیرش مستقیم دستیاری، پس از ثبت نام و شروع به دوره دستیاری، در سه ماه اول دوره دستیاری (و یا معادل مابه التفاوت ماه های کارورزی دوره پزشکی عمومی سپری شده تا ۱۸ ماه مصوب) و تا قبل از فارغ التحصیلی مقطع پزشکی عمومی صرفاً در بخش آموزشی دستیاری بصورت Observer می تواند شروع به دوره آموزشی کند.

هرگاه مابه التفاوت ماه های کارورزی دوره پزشکی عمومی سپری شده تا ۱۸ ماه مصوب، به لحاظ زمانی در دوره دستیاری رشته پذیرفته شده تکمیل شد، دانشگاه محل تحصیل دستیاری، نتایج ارزشیابی درونی دوره دستیاری گذرانده را به دانشگاه محل تحصیل مقطع پزشکی عمومی ارسال و پس از انجام مراحل قانونی فارغ التحصیلی توسط دانشگاه محل تحصیل در مقطع پزشکی عمومی و مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، بعنوان فارغ التحصیل مقطع عمومی جهت دریافت شماره نظام به سازمان نظام پزشکی معرفی خواهند شد.

بدیهی است دفاع از پایان نامه و انجام مراحل فارغ التحصیلی در دوره پزشکی عمومی تا قبل از معرفی به نظام پزشکی باید حداکثر تا ۳۱ شهریور همان سال تحصیلی پایان یافته باشد.

۹- در خصوص نمرات دروس گذرانده نشده دوره کارورزی، میانگین نمرات بخش های کارورزی گذرانده شده را برای بخش های کارورزی که نگذرانده است و فاقد نمره کارورزی است؛ در پرونده تحصیلی دوره پزشکی عمومی آنان لحاظ شود.

شرایط انصراف دستیاران پذیرش مستقیم از کارورزی

۱۰- در خصوص انصراف دستیاران پذیرش مستقیم از کارورزی در ماه های اول، اگر جمع دوره کارورزی و دستیاری گذارنده شده کمتر از ۱۸ ماه باشد، این گروه از افراد می بایست به تکمیل دوره آموزش مقطع پزشکی عمومی، به دانشگاه محل تحصیل مقطع عمومی خود بازگردند و مابه التفاوت را در دوره کارورزی سپری کنند. (نوع بخش و چرخش با نظر معاونت آموزشی دانشکده پزشکی محل تحصیل مقطع عمومی خواهد بود)

۱۱- دستیاران از ابتدای پذیرش و شروع دستیاری می توانند از مزایای آیین نامه بورس تحصیلی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سایر ارگانها و دستگاه ها و موسسات کشور بهره مند شوند.

۱۲- تاکید می شود که تمامی دستیاران پذیرفته شده در راستای این دستورالعمل، الزاماً مشمول کلیه مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی مرتبط با مقررات و آئین نامه های دوره های آموزش دستیار تخصصی بالینی از جمله موارد مرتبط با انصراف دستیاران (اخذ غرامت) و نیز معرفی به نظام وظیفه (در صورت مشمول بودن) خواهند بود. بدیهی است ادامه تحصیل این افراد در دوره دستیاری مطابق مجموعه قوانین و مقررات آزمون پذیرش دستیاری تخصصی است.

۱۳- انجام تعهدات و خدمات قانونی این دسته از داوطلبان به صورت تجمیعی (تجمیع طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، خدمت نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد و تعهدات تخصصی) به پس از فارغ التحصیلی دوره دستیاری تخصصی موکول می شود.

دستیاران پذیرش مستقیم از سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ و به بعد موظف به سپردن فرم تعهد محضری هستند

لذا کلیه دستیاران پذیرش مستقیم از پنجاه و سومین دوره پذیرش مستقیم دستیاری (از سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵) و به بعد موظف به سپردن فرم تعهد محضری در قالب همان اسناد ابلاغی به دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در خصوص دستیارانی که از طریق آزمون پذیرش دستیاری پذیرش شده اند، هستند.

۱۴- دستیاران پذیرفته شده در راستای این مصوبه، پس از فارغ التحصیلی برای هیئت علمی شدن، تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.

۱۵- این مصوبه از مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی و به بعد اجرا خواهد شد.

۱۶- تمامی مصوبات قبلی نشست شورا مغایر با مصوبه مذکور ملغی می شود. این دستورالعمل در ۱۶ بند و ۱۰ تبصره در یکصد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ به تصویب رسید. این دستورالعمل در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی (از سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵) و به بعد لازم‌الاجرا است. تاکید می شود کلیه مصوبات و دستورالعمل های قبلی مغایر با این دستورالعمل لغو می شود.