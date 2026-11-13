به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به افزایش رواناب‌های سطحی توضیح داد: پس از بارندگی‌های اخیر، آب بیشتری از رودخانه‌های تأمین‌کننده تالاب، از جمله جاجرود و کن، و نیز از آبراهه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های پیرامونی به سمت بندعلیخان هدایت شده است.

وی افزود: پایش‌های میدانی نشان می‌دهد جریان ورودی از مسیر رودخانه شور و شیرین، در محل ایستگاه هیدرومتری شرکت آب منطقه‌ای تهران، همچنان برقرار است. افزایش رطوبت در عرصه تالابی نیز به بهبود نسبی وضعیت زیستگاهی، کاهش انتشار گردوغبار و فراهم‌شدن شرایط مناسب‌تر برای پرندگان آبزی و کنارآبزی کمک کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت اجرای برنامه‌های هدایت رواناب با همکاری دستگاه‌های مسئول و ذی‌نفع دنبال شده است. به گفته او، لایروبی و روان‌سازی نهرهای سنتی، کانال‌ها، مسیل‌ها، آبراهه‌ها و رودخانه‌های منتهی به تالاب برای تسهیل انتقال و توزیع آب‌های سطحی در دستور کار قرار دارد.

عباس‌نژاد با بیان اینکه آبگرفتگی فعلی بیشتر در بخش شمالی تالاب دیده می‌شود، ادامه داد: ورود آب از رودخانه و کانال بندعلیخان و مسیرهای آبی پیرامون، این گستره آبی را شکل داده است. حفظ جریان آب و ایجاد رطوبت در بخش‌های خشک، به‌ویژه محدوده‌های دارای پوشش گز، نی و دیگر گیاهان آبزی، می‌تواند در احیای زیستگاه مؤثر باشد.

وی تأکید کرد آبگیری اخیر به معنای احیای کامل تالاب نیست. به گفته عباس‌نژاد، خشکسالی سال‌های اخیر و کاهش بارندگی، بخش‌های وسیعی از تالاب را خشک نگه داشته و اگر بارش‌ها متوقف شود و تبخیر افزایش یابد، حجم آب ورودی نیز کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین، احیای پایدار به تداوم بارش و انتقال مستمر آب نیاز دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان، احیای بندعلیخان را در حفظ تنوع زیستی و بهبود شرایط اکولوژیکی منطقه مؤثر دانست و گفت این روند می‌تواند به امنیت غذایی و پایداری معیشت جوامع محلی، کشاورزان و عشایر ذی‌نفع نیز کمک کند.

او بر ادامه همکاری این جوامع و دستگاه‌های مسئول برای تداوم آبگیری تالاب تأکید کرد.