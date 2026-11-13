به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی شهر سوسنگرد عصر امروز جمعه با حضور مجید داغری، نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس، محمود اکبری‌فضلی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان، فرماندار و جمعی از مدیران محلی برگزار شد.

اکبری‌فضلی در این آیین گفت: این پروژه یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های در حال اجرای بنیاد مسکن است که با مشارکت شرکت ملی نفت ایران اجرا می‌شود.

وی افزود: با پیگیری نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس، ۲۵۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافته که ۲۵ درصد آن برای آموزش‌وپرورش منطقه هزینه می‌شود و ۱۸۷ میلیارد تومان باقی‌مانده به اجرای مجموعه فرهنگی ورزشی اختصاص دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به اهمیت تأمین این اعتبار در شرایط اقتصادی کشور اظهار امیدواری کرد که با همکاری مسئولان، مدیران و مردم منطقه، پروژه به مراحل نهایی برسد.

وی، درباره دیگر طرح‌های مشترک در دشت آزادگان گفت: پروژه ۱۱۲ هکتاری با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی خوزستان در دست اجراست و عملیات اجرایی آن از مدتی پیش آغاز شده است. همچنین آسفالت معابر مناطق دارای بافت ناکارآمد شهری با همکاری شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود و طراحی بازار مرکزی سوسنگرد نیز در بنیاد مسکن استان در حال پیگیری است.

اکبری‌فضلی با اشاره به اجرای این طرح‌ها اظهار کرد: با همکاری نماینده مردم در مجلس، مدیران شهری و مردم دشت آزادگان، سوسنگرد به کارگاهی بزرگ عمرانی تبدیل شده است.

مجید داغری نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: آغاز این پروژه به مناسبت بیست‌وششم آبان، سالروز آزادسازی سوسنگرد و در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی و رفاهی برای مردم شهرستان انجام شده است.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس افزود: زمین این مجموعه متعلق به شهرداری است و با تغییر کاربری برای استفاده مردم اختصاص می‌یابد. از مجموع ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار، ۲۵ درصد برای تکمیل مدارس نیمه‌تمام هزینه می‌شود و ۱۸۷ میلیارد تومان باقی‌مانده به اجرای طرح اختصاص دارد.

وی از همکاری شرکت ملی نفت ایران، بنیاد مسکن خوزستان و مدیران و مسئولان شهری برای اجرای این پروژه قدردانی کرد.