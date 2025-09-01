افتتاح استخر سوسنگرد پس از ۱۵ سال؛ ۹ استخر در ۳ سال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم عصر امروز دوشنبه در آئین افتتاحیه استخر سر پوشیده ۲۶ آبان سوسنگرد، اظهار کرد: در سه سال گذشته ۹ استخر افتتاح و یا دوباره به چرخه برگردانده شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: امروز این استخر افتتاح می‌شود تا پیش از پایان سال استخرهای باغملک، هندیجان و آغاجاری به افتتاح خواهند رسید.

وی گفت: کار استخر سوسنگرد از سال ۸۹ آغاز شده اما دو سال اخیر کار عملیاتی شدت گرفت و امروز آماده بهره برداری است.

بنی تمیم با اشاره به پروژه‌های ورزشی استان، عنوان کرد: به رغم تلاش‌های بسیار، کارهای بر زمین مانده ورزش زیاد است اما امیدواریم بتوانیم بخش عمده‌ای از توقعات به حق شما مردم را اجرایی کنیم.

مجید داغری نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم بیان کرد: این پروژه قفل شده بود اما با تخصیص اعتبار خوبی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفت کنتر از یک سال به اتمام رسید.

داغری گفت: ورزشگاه تختی سوسنگرد بزرگانی را به جامعه ورزش ملی تقدیم کرده است اما برخی با سو استفاده ورزشگاه را نصف کرده اند که مردم مطالبه دارند ماحصل مبالغی که دستاورد می‌شود در شهرستان هزینه شود.