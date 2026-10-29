دستگیری کلاهبردار ۱۰۰ میلیارد ریالی در اراک

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار فرزاد تاجره در تشریح این خبر بیان داشت: در پی ارجاع چند پرونده کلاهبرداری به پلیس آگاهی استان، بررسی تخصصی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی اولیه مأموران حکایت از آن داشت که متهم این پرونده با استفاده از رسیدساز جعلی، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از شاکیان برای ارائه خدمات به آن‌ها کلاهبرداری کرده و سپس متواری می‌شود.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه متهم از ۲۰ نفر به این شیوه کلاهبرداری کرده است، اضافه کرد: با انجام اقدامات تخصصی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان، متهم شناسایی و دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اعتراف متهم به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از شاکیان، گفت: متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

سردار تاجره در پایان خاطرنشان کرد: خریداران سایت‌های واسطه‌گر خرید و فروش کالا باید از واریز هرگونه وجهی پیش از مشاهده و دریافت کالا خودداری کنند؛ زیرا در بسیاری از موارد، به محض واریز وجه توسط خریدار، فرد کلاهبردار دیگر پاسخگوی تماس‌های خریدار نمی‌شود.