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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

دستگیری کلاهبردار ۱۰۰ میلیارد ریالی در اراک

دستگیری کلاهبردار ۱۰۰ میلیارد ریالی در اراک

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری متهم به کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی در اراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار فرزاد تاجره در تشریح این خبر بیان داشت: در پی ارجاع چند پرونده کلاهبرداری به پلیس آگاهی استان، بررسی تخصصی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی اولیه مأموران حکایت از آن داشت که متهم این پرونده با استفاده از رسیدساز جعلی، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از شاکیان برای ارائه خدمات به آن‌ها کلاهبرداری کرده و سپس متواری می‌شود.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه متهم از ۲۰ نفر به این شیوه کلاهبرداری کرده است، اضافه کرد: با انجام اقدامات تخصصی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان، متهم شناسایی و دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اعتراف متهم به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از شاکیان، گفت: متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

سردار تاجره در پایان خاطرنشان کرد: خریداران سایت‌های واسطه‌گر خرید و فروش کالا باید از واریز هرگونه وجهی پیش از مشاهده و دریافت کالا خودداری کنند؛ زیرا در بسیاری از موارد، به محض واریز وجه توسط خریدار، فرد کلاهبردار دیگر پاسخگوی تماس‌های خریدار نمی‌شود.

کد مطلب 6993858

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