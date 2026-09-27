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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

بازگرداندن ۱۳ میلیارد ریال به حساب مالباختگان فضای مجازی در محلات

بازگرداندن ۱۳ میلیارد ریال به حساب مالباختگان فضای مجازی در محلات

محلات-فرمانده انتظامی محلات گفت: بیش از ۱۳ میلیارد ریال از وجوه برداشت‌شده در پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی، امسال با پیگیری پلیس فتا به حساب مالباختگان این شهرستان بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالله سلمانی اظهار کرد: پس از مراجعه شهروندان محلاتی به پلیس فتا و اعلام کلاهبرداری اینترنتی یا برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، رسیدگی به پرونده‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با پیگیری پرونده‌ها، سامانه‌ها و سایت‌های مرتبط با وقوع جرم را مسدود کردند و عاملان و متهمان اصلی این کلاهبرداری‌ها را شناسایی کردند و در این روند، بیش از ۱۳ میلیارد ریال به حساب مالباختگان بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی محلات با اشاره به کشف بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های تشکیل‌شده در پلیس فتا این شهرستان، درباره شگردهای مجرمان سایبری هشدار داد و گفت: ارسال پیام‌هایی با عناوینی مانند نصب برنامه عکس یادگاری، دریافت یارانه کمک‌معیشتی، پاداش، سهام عدالت و ابلاغیه قضایی از سرشماره‌های شخصی و نامعتبر از شگردهای کلاهبرداران است.

سرهنگ سلمانی گفت: انتظار است شهروندان از کلیک روی پیوندهای ناشناس و نصب برنامه‌های معرفی‌شده در پیامک‌ها و شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند و در صورت ورود به لینک یا نصب برنامه مشکوک، بلافاصله حساب بانکی خود را مسدود کرده و با مرکز فوریت‌های پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 6960702

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