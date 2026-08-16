کشف ۸۸ درصد جرایم سایبری و کاهش ۲۵ درصدی تصادفات در مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرزاد تاجره پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در اراک اظهار کرد: تأمین امنیت عمومی نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است و پلیس به تنهایی نمی‌تواند تمام آسیب‌های اجتماعی را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها نقش مهمی در ایجاد آرامش و افزایش آگاهی عمومی دارند، افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه می‌تواند از گسترش شایعات و نگرانی‌های اجتماعی جلوگیری کند و در شرایطی که جنگ روایت‌ها جریان دارد، انتشار اخبار باید پس از اطمینان از صحت و اعتبار اطلاعات انجام شود.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: امنیت زیربنای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی است و هرگاه امنیت جامعه با تهدید مواجه شود، حفظ جان مردم و خانواده‌ها به اولویت اصلی تبدیل خواهد شد.

کاهش ۲۰ درصدی وقوع قتل در استان مرکزی

تاجره با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی استان مرکزی گفت: در سال جاری وقوع قتل در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته و تمامی پرونده‌های قتل نیز کشف شده است.

وی افزود: برخی پرونده‌ها با وجود پیچیدگی‌های فراوان و حتی وقوع جرم در خارج از استان، با اقدامات تخصصی کارآگاهان مرکزی به نتیجه رسیده و متهمان شناسایی و دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی همچنین از افزایش ۱۶ درصدی دستگیری سارقان خبر داد و گفت: بیش از دو هزار و ۴۰۰ سارق از ابتدای سال تاکنون دستگیر شده‌اند.

تاجره با بیان اینکه از هر ۱۰ فقره سرقت در استان، نزدیک به هفت مورد کشف می‌شود، تصریح کرد: در سال جاری سرقت مسلحانه در استان رخ نداده و میزان کشف سرقت‌های به عنف نیز ۵۳ درصد بوده است.

وی یکی از عوامل مؤثر در وقوع سرقت را سهل‌انگاری مالکان دانست و گفت: نبود دوربین، حفاظ و تجهیزات هشداردهنده در برخی باغ‌ها و اماکن خصوصی، فرصت مناسبی برای سارقان ایجاد می‌کند و افزایش مراقبت‌های اولیه می‌تواند بخش قابل توجهی از این جرایم را کاهش دهد.

کشف بیش از یک تن مواد مخدر

فرمانده انتظامی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۰۰ عملیات تخصصی در این حوزه انجام شده و یک تن و ۲۷۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.

تاجره افزود: در جریان این عملیات‌ها یک هزار و ۳۶۰ نفر از خرده‌فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: بیش از دو هزار و ۶۰۰ نفر از معتادان متجاهر و افراد کارتن‌خواب نیز جمع‌آوری و برای طی مراحل درمان به مراکز بازپروری منتقل شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی کمبود ظرفیت مراکز نگهداری را یکی از مشکلات موجود در این زمینه دانست و اظهار کرد: در صورت تأمین ظرفیت استاندارد و ایمن، پلیس آمادگی دارد معتادان متجاهر را در مدت کوتاهی جمع‌آوری و ساماندهی کند.

تاجره با تأکید بر ضرورت ورود خیرین به این حوزه گفت: نگاه پلیس به افراد گرفتار اعتیاد صرفاً مجرمانه نیست و این افراد نیازمند درمان و حمایت هستند؛ توسعه مراکز استاندارد می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و سرقت‌های خرد مؤثر باشد.

۳۵ پرونده سنگین اقتصادی در حال رسیدگی است

وی درباره عملکرد پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی نیز اظهار کرد: بیش از ۴۰۰ نفر در حوزه جرایم اقتصادی، قاچاق و احتکار از ابتدای سال دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: در این مدت ۳۸۰ دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق موسوم به خودروهای شوتی توقیف شده و ارزش ریالی کشفیات قاچاق نیز به پنج هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال رسیده است.

تاجره گفت: ارزش کشفیات قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین از تشکیل و رسیدگی به ۳۵ پرونده سنگین جرایم اقتصادی خبر داد و افزود: ارزش این پرونده‌ها بیش از ۹ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال است و موضوعاتی مانند اختلاس، فرار مالیاتی، رشا و ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی را شامل می‌شود.

بازگشت ۱۸۰ میلیارد ریال به مالباختگان جرایم سایبری

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به عملکرد پلیس فتا گفت: از مجموع یک هزار و ۴۰۰ پرونده تشکیل‌شده در حوزه جرایم سایبری، ۸۸ درصد پرونده‌ها به نتیجه رسیده است.

وی افزود: یکی از اقدامات مؤثر در این حوزه، مسدودسازی سریع حساب‌های متهمان با هماهنگی دستگاه قضایی بوده که در نتیجه آن بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری‌شده برای بازگرداندن به مالباختگان تأمین شده است.

تاجره تاکید کرد: انتظار است شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک یا نیاز به دریافت مشاوره در حوزه جرایم فضای مجازی با مرکز فوریت‌های پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

وی ادامه داد: امسال ۳۵ دوره آموزشی برای شهروندان برگزار شده و حدود یک هزار و ۳۰۰ نفر با تهدیدات فضای مجازی و روش‌های پیشگیری از جرایم سایبری آشنا شده‌اند.

۲۵ درصد کاهش تصادفات در نوروز

فرمانده انتظامی استان مرکزی در ادامه به عملکرد پلیس راهور و پلیس راه اشاره کرد و گفت: در ایام نوروز، با توجه به شرایط خاص کشور و وضعیت روانی جامعه، رویکرد پلیس در برخوردهای ترافیکی متفاوت بود و میزان اعمال جریمه‌ها نسبت به دوره مشابه ۹۵ درصد کاهش پیدا کرد.

تاجره افزود: در همین مدت تصادفات رانندگی و فوتی‌های ناشی از حوادث جاده‌ای هر کدام ۲۵ درصد کاهش یافت.

وی ادامه داد: در چهار ماه و ۱۵ روز گذشته، با وجود افزایش چهار درصدی تردد خودروها در محورهای استان، تصادفات یک درصد کاهش داشته و چهار مورد از فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی نیز کمتر شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی همچنین از انجام ۴۶ هزار و ۶۰۰ مورد تعویض پلاک خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۳ درصد افزایش داشته است. همچنین ۱۱ هزار و ۸۰۰ گواهینامه تعویض و یک هزار و ۴۸۰ گواهینامه جدید موتورسیکلت صادر شده است.

۱۲۰ هزار تماس عملیاتی با پلیس

تاجره با اشاره به حجم مراجعات و تماس‌های مردمی اظهار کرد: از ابتدای سال بیش از ۹۵ هزار و ۵۰۰ نفر برای پیگیری مطالبات خود به مقرهای انتظامی استان مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: طی چهار ماه و ۱۵ روز اخیر بیش از ۲۵۵ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ برقرار شده که بیش از ۱۲۰ هزار مورد آن عملیاتی بوده و مأموران در محل حضور یافته‌اند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی همچنین از ارسال الکترونیکی ۳۸ هزار پرونده قضایی به دستگاه قضا خبر داد و گفت:بیش از شش هزار و ۵۰۰ تماس نیز با دفتر نظارت همگانی پلیس ۱۹۷ برقرار شده و موضوعات مطرح‌شده در قالب تقدیر، پیشنهاد و انتقاد مورد بررسی قرار گرفته است.

تاجره افزود: طی این مدت ۶۶ نوبت ارتباط مستقیم فرماندهی انتظامی با مردم در مرکز استان و شهرستان‌ها انجام شده است.

حل ۸۲ درصد پرونده‌ها در مراکز مشاوره پلیس

فرمانده انتظامی استان مرکزی یکی از ظرفیت‌های مؤثر پلیس را مراکز مشاوره و مددکاری عنوان کرد و گفت: طی چهار ماه گذشته سه هزار و ۳۰۰ نفر به این مراکز مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: ۸۲ درصد پرونده‌های مراجعه‌شده بدون نیاز به ورود دستگاه قضایی و در همان مراکز حل‌وفصل شده است که این موضوع علاوه بر کاهش بار دستگاه قضایی، در کاهش تنش‌های اجتماعی نیز مؤثر بوده است.

ارائه ۱۶۷ هزار خدمت در دفاتر پلیس+۱۰

تاجره با اشاره به خدمات دفاتر پلیس+۱۰ استان مرکزی اظهار کرد: ۲۳ دفتر پلیس+۱۰ در استان طی مدت مورد اشاره ۱۶۷ هزار خدمت در زمینه‌هایی مانند گذرنامه، گواهینامه، وظیفه عمومی و پرداخت عوارض ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال بیش از ۱۱ هزار جلد گذرنامه در استان صادر شده که پنج هزار مورد آن مربوط به گذرنامه‌های زیارتی بوده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی همچنین از فعالیت ۱۱ مؤسسه خدمات حفاظتی با ۶۱۷ نیروی فعال خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت صنعتی استان، این تعداد باید افزایش قابل توجهی پیدا کند.

پیش‌بینی افزایش ترافیک در آغاز سال تحصیلی

تاجره درباره وضعیت ترافیکی اراک نیز گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید، احتمال افزایش گره‌های ترافیکی وجود دارد و برای ۱۵ روز نخست مهرماه برنامه ویژه‌ای با استفاده از ظرفیت پلیس راهور و سایر بخش‌های انتظامی تدوین شده است.

وی بر ضرورت استفاده از تجهیزات هوشمند در مدیریت ترافیک تأکید کرد و افزود: در محدوده‌هایی مانند شهرک صنعتی اراک، استفاده از دوربین‌های هوشمند می‌تواند جایگزین بخشی از حضور فیزیکی نیروهای پلیس شود.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: هوشمندسازی ترافیک علاوه بر کاهش نیاز به استقرار نیروی انسانی، امکان ثبت تخلفات و ارسال اخطار و جریمه به شکل خودکار را فراهم می‌کند.

دستگیری اراذل و اوباش در کمتر از ۲۴ ساعت

تاجره درباره برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی نیز اظهار کرد: پلیس در برابر رفتارهایی که امنیت عمومی را تهدید می‌کند، با جدیت وارد عمل می‌شود، اما حل ریشه‌ای آسیب‌های اجتماعی نیازمند فعالیت دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی است.

وی افزود: پلیس نباید متولی تمام آسیب‌های اجتماعی باشد و اگر دستگاه‌های مسئول در حوزه پیشگیری و فرهنگ‌سازی وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، بخش قابل توجهی از مأموریت‌های انتظامی کاهش خواهد یافت.

فرمانده انتظامی استان مرکزی درباره زمان حضور مأموران در صحنه نیز گفت: تلاش پلیس این است که پس از دریافت تماس، حداکثر ظرف ۱۵ دقیقه در محل حاضر شود، اما به دلیل حجم بالای مأموریت‌ها، اولویت‌بندی تماس‌ها در برخی مواقع اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به حادثه اخیر در پارک مادر اراک اظهار کرد: در جریان درگیری اراذل و اوباش، مأموران پلیس در کوتاه‌ترین زمان در محل حاضر شدند و فرد خاطی که هنگام فرار با موتورسیکلت با یک کودک برخورد کرده بود، کمتر از ۲۴ ساعت بعد دستگیر شد.

تاجره تصریح کرد: ایمن‌سازی پارک‌ها و فضاهای عمومی باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و محصور کردن پارک‌ها، جلوگیری از ورود خودرو و موتورسیکلت و پیش‌بینی نگهبان می‌تواند از وقوع بسیاری از حوادث جلوگیری کند.

۲۲۹ شهید انتظامی در استان مرکزی

فرمانده انتظامی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه ایثار و فداکاری کارکنان انتظامی استان گفت: مجموعه انتظامی مرکزی ۲۲۹ شهید، ۶۸۸ جانباز و ۲۸ آزاده دارد و چهار هزار و ۱۰۰ بازنشسته نیز پس از سه دهه خدمت در کارنامه خود از این مجموعه جدا شده‌اند.

وی با اشاره به مجروح شدن یکی از مأموران انتظامی در شهرستان ساوه افزود: این مأمور هنگام مقابله با سه سارق و جلوگیری از سرقت یک منزل مسکونی مجروح شد، اما با وجود آسیب‌دیدگی به مأموریت خود ادامه داد.

تاجره افزود:: کارکنان انتظامی در مقابله با سارقان، قاچاقچیان، اراذل و اوباش و دیگر مخلان نظم و امنیت، همواره احتمال مواجهه با خطرات جدی را می‌پذیرند و برای انجام وظیفه در میدان حضور دارند.