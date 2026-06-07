به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید جزائی، از شناسایی و بازداشت یک متهم حرفه‌ای خبر داد که با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان، خود را با عناوین کاذبی همچون «قاضی» و کارمند حفاظت و اطلاعات معرفی می‌کرد.

وی اظهار کرد: این فرد با جعل اسناد و استفاده از شگردهای متقلبانه، درصدد فریب مردم و مداخله در پرونده‌های قضایی بود که با هوشیاری و دقت حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان مرکزی، در چنگال قانون گرفتار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در تشریح جزئیات این پرونده بیان کرد: این متهم با شناسایی افراد آسیب‌پذیر در حاشیه مراجع قضایی، خود را صاحب نفوذ در دستگاه قضا معرفی می‌کرد و بعضا با این ترفند با بانوان جوان با وعده ازدواج ارتباط برقرار نموده تا از این طریق مبالغ هنگفتی را از طعمه‌های خود کلاهبرداری کند؛ اما رصد دقیق اطلاعاتی و مراقبت‌های لازم توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، مانع از تداوم اقدامات مجرمانه این فرد شد.

وی با تقدیر از تلاش‌های مجموعه حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی، تصریح کرد: صیانت از شأن دستگاه قضایی و مقابله با افرادی که با نام قاضی یا کارمند دولت، اعتبار قوای مجریه و قضائیه را خدشه‌دار می‌کنند، جزو اولویت های اصلی دستگاه قضا است.

رئیس دادگستری استان مرکزی گفت: دستگیری این کلاهبردار چندچهره نشان داد که هیچ حاشیه امنی برای «قاضی‌نماها» و افرادی که بخواهند از نام مقدس قضاوت برای رسیدن به مقاصد شوم خود بهره‌برداری کنند، وجود نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام جزائی با اشاره به شگردهای رایج کلاهبرداران، به عموم شهروندان توصیه کرد که فریب ظاهرسازی‌ها و ادعاهای واهی افراد را نخورند.

وی افزود: متأسفانه برخی افراد در مواجهه با مشکلات حقوقی، به جای طی کردن مسیر قانونی، به دنبال میان‌برهای غیرقانونی هستند و همین موضوع باعث می‌شود در دام کلاهبردارانی بیفتند که با جعل عناوین دهان‌پرکن، وعده‌های پوشالی برای حل پرونده‌ها می‌دهند.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی گفت: مردم باید هوشیار باشند که مأموران واقعی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و همچنین قضات، هرگز در مواجه های اجتماعی خود را با این عناوین معرفی نمی‌کنند تا از مردم درخواست یا امتیازی بگیرند، تظاهر به داشتن این پست‌ها و معرفی خود در مجامع عمومی با این عناوین، غالباً نخستین نشانه برای شناسایی یک کلاهبردار و فرد سودجو است.

وی عنوان کرد: دستگاه قضا با برخورد قاطع با مفسدان و خائنان، اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با جعل عناوین رسمی، آرامش روانی مردم را به بازی بگیرند و صیانت از امنیت روانی جامعه خط قرمز ما در عدلیه استان مرکزی است.

حجت‌الاسلام جزائی گفت: انتظار است شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و مواجهه با افرادی که ادعای نفوذ در دستگاه قضایی یا داشتن سمت‌های نظامی و امنیتی را دارند، مراتب را سریعاً به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری (تلفن ۱۲۷) اطلاع دهند تا از وقوع جرایم بزرگتر جلوگیری شود و بدین ترتیب، با همکاری مردم و دستگاه قضا، ریشه این‌گونه مفاسد در استان خشکانده شود.