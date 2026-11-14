به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حسین نژاد هافبک جوان تیم ملی فوتبال ایران درباره شرایط اردوی بصره و آماده‌سازی ملی‌پوشان برای دیدار برابر فلسطین و عراق اظهار داشت: در ابتدا باید از آقای قلعه‌نویی و کادر فنی تیم ملی تشکر کنم که دوباره به من اعتماد کردند و این فرصت را در اختیارم گذاشتند تا پس از مدتی به تیم ملی برگردم. خیلی خوشحالم که دوباره در کنار سایر بازیکنان حضور دارم و به پوشیدن پیراهن تیم ملی افتخار می‌کنم. امیدوارم بتوانیم با عملکرد خوب در این اردو و مسابقات پیش رو، دل مردم کشورمان را شاد کنیم.

وی درباره جوان‌گرایی در تیم ملی و حضور تعداد قابل توجهی از بازیکنان جوان در اردوی جاری گفت: در این اردو بازیکنان جوان زیادی حضور دارند و این فرصت بسیار خوبی برای ماست تا توانایی‌های خودمان را نشان دهیم. البته بازیکنان باتجربه‌ای که به‌ویژه در یک دهه اخیر برای تیم ملی زحمت کشیده‌اند، همیشه برای ما قابل احترام هستند و نقش و تلاش‌های آنها را نباید فراموش کرد. امیدوارم ما جوان‌ترها هم بتوانیم از فرصت ایجادشده به بهترین شکل استفاده کنیم و با عملکرد مناسب، جایگاه خودمان را در تیم ملی تثبیت کنیم.

حسین‌نژاد با اشاره به اهداف شخصی خود در اردوی تیم ملی افزود: مهم‌ترین هدفم این است که پاسخ اعتماد کادر فنی را بدهم. انگیزه بسیار زیادی دارم و می‌خواهم با تلاش و عملکرد خوب، شایستگی خودم را نشان دهم. ابتدا باید بتوانم جایگاهم را در تیم ملی تثبیت کنم و پس از آن با استفاده از توانایی‌هایم، بازیکن مؤثری برای تیم ملی باشم.

این ملی‌پوش در پاسخ به این پرسش که آیا در مدت دوری از تیم ملی دلتنگ حضور در جمع ملی‌پوشان شده بود، اظهار داشت: صددرصد. در مدتی که از تیم ملی دور بودم، انگیزه‌ام برای بازگشت بیشتر شد. این دوری باعث شد تلاش بیشتری انجام دهم و برای رسیدن دوباره به پیراهن تیم ملی بجنگم. خوشحالم که حالا این فرصت را به دست آورده‌ام و امیدوارم با عملکرد خوب بتوانم از آن استفاده کنم.

وی درباره شرایط تمرینات تیم ملی در بصره و میزان شناخت از حریفان پیش رو گفت: در روزهای گذشته تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و شرایط تیم مناسب است. کادر فنی در حال آنالیز تیم‌های فلسطین و عراق است و تلاش می‌کنیم با شناخت کافی وارد مسابقات شویم. فلسطین در دیدارهای اخیر خود دو پیروزی داشته و این نشان می‌دهد که باید با تمرکز و آمادگی کامل مقابل این تیم قرار بگیریم.

حسین‌نژاد درباره تعویق یک‌ساله جام ملت‌های آسیا و تأثیر آن بر روند آماده‌سازی تیم ملی عنوان کرد: این تعویق باعث شده فرصت بیشتری برای برگزاری اردوها و مسابقات تدارکاتی داشته باشیم. اگر بتوانیم از این زمان به‌خوبی استفاده کنیم و بازی‌های دوستانه مناسبی انجام دهیم، با هماهنگی و آمادگی بیشتری وارد جام ملت‌ها خواهیم شد. امیدوارم برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود تا تیم ملی بتواند بهترین عملکرد ممکن را در این رقابت‌ها داشته باشد.

وی با اشاره به عملکرد تیم ملی در دوره گذشته جام ملت‌های آسیا ادامه داد: به نظرم در دوره قبل کمی بدشانس بودیم. تیم ملی این توانایی را داشت که به فینال برسد و حتی قهرمان شود، اما فوتبال همین است و همیشه اتفاقات مطابق انتظار پیش نمی‌رود. حالا باید تمام تمرکزمان روی آینده باشد و تلاش کنیم با آمادگی کامل وارد دوره بعدی شویم.

هافبک تیم ملی افزود: فوتبال آسیا پیشرفت زیادی کرده و تیم‌ها از نظر توانایی به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند. دیگر نمی‌توان هیچ حریفی را آسان تصور کرد. قطعاً در جام ملت‌ها مسابقات دشواری خواهیم داشت و برای موفقیت باید از هر نظر آماده باشیم.

حسین‌نژاد درباره اهمیت پوشیدن پیراهن تیم ملی و مسئولیتی که بازیکنان جوان بر عهده دارند، گفت: پوشیدن پیراهن تیم ملی برای هر بازیکنی افتخار بزرگی است. من هم به حضور در این جمع افتخار می‌کنم و می‌دانم در گذشته چه بازیکنان بزرگی این پیراهن را بر تن کرده‌اند. همین موضوع مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند. باید قدر این فرصت را بدانیم، مسئولیت‌پذیر باشیم و با تمام توان برای موفقیت تیم ملی تلاش کنیم.

وی در پایان درباره رقابت برای حضور در ترکیب تیم ملی و برنامه‌های خود برای ادامه حضور در جمع ملی‌پوشان اظهار داشت: برنامه و انگیزه زیادی برای ادامه حضور در تیم ملی دارم. تمام تلاشم را انجام می‌دهم تا توانایی‌هایم را نشان دهم و جایگاهم را تثبیت کنم. می‌دانم در پست من بازیکنان بسیار خوب و رقیبان قدرتمندی حضور دارند، اما این رقابت می‌تواند باعث پیشرفت همه ما شود. مهم‌تر از هر چیز موفقیت تیم ملی است و امیدوارم در نهایت هر اتفاقی رقم می‌خورد، به سود تیم ملی و فوتبال ایران باشد.