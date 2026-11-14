به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر کشتی آزاد در حالی وارد هفته نخست دور برگشت شده که حواشی مربوط به میزبانی مسابقات بار دیگر بر متن رقابت‌ها سایه انداخته است. این بار نوبت به دیدار بانک شهر و مقاومت البرز رسید؛ مسابقه‌ای که قرار بود روز پنجشنبه هفته قبل در سالن انقلاب کرج برگزار شود، اما مجموعه‌ای از ناهماهنگی‌ها و مشکلات فنی در نهایت به لغو آن انجامید.

ماجرای این مسابقه از زمانی پیچیده شد که به دلیل فراهم نبودن شرایط استاندارد در سالن انقلاب کرج، تصمیم بر این شد که رقابت دو تیم در شهرری برگزار شود. اما مسئولان مقاومت البرز اعلام کردند مشکلات سالن کرج برطرف شده و امکان میزبانی در این مجموعه وجود دارد. به همین دلیل محل برگزاری مسابقه دوباره تغییر کرد؛ در شرایطی که تیم بانک شهر بر اساس توافق قبلی محل اقامت خود را در تهران انتخاب کرده بود.

خرابی سیستم گرمایشی سالن انقلاب و سرمای بیش از حد سالن مسابقه، مشکل دیگری بود که در آستانه برگزاری رقابت‌ها مطرح شد. مسئولان بانک شهر با توجه به وضعیت سالن و برای جلوگیری از آسیب احتمالی به کشتی‌گیران خواستار تأخیر در شروع مسابقه شدند تا شرایط برای برگزاری رقابت‌ها مناسب‌تر شود. سازمان لیگ نیز با یک ساعت جابه‌جایی زمان مسابقه موافقت کرد و شروع رقابت از ساعت ۱۰:۳۰ به ۱۱:۳۰ موکول شد. با وجود این تغییر حضور دیرهنگام اعضای تیم بانک شهر در سالن اعتراض میزبان را به دنبال داشت و مقاومت البرز از انجام مسابقه انصراف داد. به این ترتیب دیداری که قرار بود یکی از رقابت‌های هفته نخست دور برگشت باشد، بدون برگزاری روی تشک به پایان رسید.

روایت رئیس سازمان لیگ از اتفاقات کرج

حمید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات لغو این مسابقه گفت: مقاومت البرز در هفته گذشته نیز شرایط لازم برای میزبانی استاندارد را فراهم نکرده بود و به همین دلیل در برنامه اولیه سازمان لیگ تهران به‌عنوان محل برگزاری مسابقه در نظر گرفته شد. با این حال مسئولان این تیم اعلام کردند که می‌توانند شرایط مناسبی را در یک سالن استاندارد در کرج فراهم کنند و در نهایت میزبانی به سالن انقلاب واگذار شد.

وی افزود: با توجه به توافقی که درباره محل برگزاری صورت گرفته بود اعضای تیم بانک شهر در تهران اقامت داشتند. حتی برای انجام مراحل وزن‌کشی نیز برنامه‌ریزی جداگانه‌ای انجام شد؛ به این صورت که داوران به دو گروه تقسیم شدند و یک گروه در تهران و گروه دیگر در کرج حضور پیدا کردند. تصاویر و فیلم‌های مربوط به وزن‌کشی نیز به‌صورت آنلاین ارسال شد.

رئیس سازمان لیگ کشتی با اشاره به نقص سیستم گرمایشی سالن گفت: ساعت ۸ شب قبل از مسابقه به ما خبر دادند که سیستم گرمایش سالن با مشکل مواجه شده است. من شخصاً ساعت ۸:۳۰ صبح روز مسابقه به سالن رفتم و بررسی کردم که هنوز مجموعه آماده نیست، سکوی مسابقه در حال نصب است و فضای سالن نیز سرمای زیادی دارد.

یاری ادامه داد: با توجه به این شرایط تصمیم گرفتیم شروع مسابقه را یک ساعت به تأخیر بیندازیم و این موضوع نیز به‌صورت رسمی ابلاغ شد. بنابراین قرار شد رقابت دو تیم به جای ساعت ۱۰:۳۰، از ساعت ۱۱:۳۰ آغاز شود. سالن هم حدود ساعت ۱۱:۱۰ آماده شد اما اعضای تیم بانک شهر نیز با تأخیر به محل مسابقه رسیدند و تعدادی از آنها ساعت ۱۱:۳۴ وارد سالن شدند؛ در حالی که طبق برنامه باید پیش از ساعت ۱۱ در آنجا حضور پیدا می‌کردند. من به مسئولان تیم بانک شهر اعلام کردم که ترافیک روز پنج‌شنبه از سمت تهران به کرج را در نظر بگیرید. در نهایت تیم بانک شهر دیرتر رسید و مقاومت هم از برگزاری مسابقه امتناع کرد و این مسابقه برگزار نشد.

وی در پاسخ به این سوال که تکلیف این دو تیم چه خواهد شد؛ گفت: امروز قرار است جلسه‌ای با مسئولان فدراسیون کشتی در رابطه با این موضوع داشته باشیم.