به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از ۲۹ آبان لغایت ۶ آذرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می باید تا قبل از ساعت ۱۸ روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: میلاد والی زاده (مازندران) سینا بوستانی (خراسان رضوی)

۶۵ کیلوگرم: اهورا خاطری (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز)

۷۴ کیلوگرم: علی کرم پور (تهران)

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی (تهران) امیرعلی فراستی (خراسان رضوی) امیرمحمد زرین کام (تهران)

۸۶ کیلوگرم: رضا افشار (مازندران) ابوالفضل شمسی پور (تهران)

۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی (کردستان) ابوالفضل بابالو (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد (تهران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: سعید احمدی - مصطفی آقاجانی - مصطفی قیاسی - فرشید قبادی - محمد فرزانه - امین طاهری

ماساژور: سجاد امیری