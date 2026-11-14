به گزارش خبرنگار مهر، کامران قاسمپور در سال‌های اخیر یکی از متفاوت‌ترین مسیرها را در بین ستاره‌های کشتی آزاد ایران طی کرده است. او که با دو طلای متوالی جهان در وزن ۹۲ کیلوگرم به اوج شهرت رسید، هنوز نتوانسته حضور در بازی‌های المپیک را تجربه کند. تغییر وزن‌های متعدد، مصدومیت و رقابت با مدعیان سرشناس باعث شده مسیر این کشتی‌گیر برای رسیدن به بزرگ‌ترین هدف دوران ورزشی‌اش با پیچیدگی‌های زیادی همراه شود. قاسم‌پور در دو سال گذشته به وزن ۸۶ کیلوگرم برگشته اما نتایجش در این وزن با انتظارات فاصله داشته است. برنز جهانی ۲۰۲۵ زاگرب و حذف زودهنگام در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ آستانه حاصل دو حضور او در این وزن بوده است.

او در جهانی آستانه شروع خوبی داشت و توانست ماگومد رمضانوف، قهرمان المپیک پاریس، را با نتیجه ۵ بر ۳ شکست دهد. این پیروزی نشان داد قاسم‌پور همچنان توانایی رقابت با چهره‌های مطرح جهان را دارد، اما در مبارزه دوم مقابل مالیک شاوایف قرقیزستانی با ضربه فنی شکست خورد. شاوایف در ادامه به کایل دیک آمریکایی باخت و به فینال نرسید تا نماینده ایران از دور رقابت‌ها کنار برود. این نتیجه بار دیگر یک پرسش قدیمی را پیش روی قاسم‌پور قرار داد؛ آیا او باید در ۸۶ کیلوگرم بماند و برای رسیدن به دوبنده المپیکی تلاش کند یا به وزنی برگردد که در آن سابقه دو قهرمانی جهان را دارد؟

انتخابی که قاسمپور را به قهرمان جهان تبدیل کرد

قاسمپور بعد از ناکامی در رقابت با حسن یزدانی برای حضور در المپیک توکیو، مسیر دیگری را انتخاب کرد. او به وزن ۹۲ کیلوگرم رفت و خیلی زود نشان داد که در این وزن می‌تواند یکی از بهترین‌های جهان باشد. دو طلای جهانی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مهم‌ترین دستاورد این تصمیم بود. قاسم‌پور در این مدت با نمایش‌های فنی و مبارزه‌های تماشایی، به یکی از چهره‌های محبوب کشتی ایران تبدیل شد. رقابت‌های او با کاکس آمریکایی نیز از جذاب‌ترین مبارزه‌های آن سال‌ها بود. با وجود این موفقیت‌ها وزن ۹۲ کیلوگرم المپیکی نبود و به همین دلیل قاسم‌پور برای رسیدن به المپیک باید در یکی از اوزان دیگر رقابت می‌کرد. سال ۲۰۲۳ فرصت سومین قهرمانی متوالی او در مسابقات جهانی با مصدومیت بدموقع از بین رفت.

دو مسیر متفاوت و دومین ناکامی در رسیدن به المپیک

با نزدیک شدن به المپیک ۲۰۲۴ پاریس قاسم‌پور باید بین دو وزن ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم یکی را انتخاب می‌کرد. او ابتدا در وزن ۹۷ کیلوگرم شانس خود را امتحان کرد، اما نتوانست به دوبنده تیم ملی برسد و امیرعلی آذرپیرا نماینده ایران در این وزن شد. مسیر دیگر بازگشت به ۸۶ کیلوگرم و رقابت با حسن یزدانی بود. یزدانی که پس از جراحی کتف به تشک برگشته بود، با قهرمانی در تورنمنت رنکینگ‌دار بوداپست موقعیت خود را برای حضور در المپیک تقویت کرد. در نهایت قاسم‌پور برای دومین بار از حضور در بازی‌های المپیک بازماند.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که او پیش از آن دو بار قهرمان جهان شده بود، اما هنوز نتوانسته بود شانس خود را در میدان المپیک امتحان کند. پس از آن قاسم‌پور به وزن ۹۲ کیلوگرم برگشت و در مسابقات جهانی اوزان غیرالمپیکی ۲۰۲۴ آلبانی شرکت کرد. حضور همزمان عبدالرشید سعدالله‌یف روس و دیوید تیلور آمریکایی در این وزن رقابت‌ها را بسیار جذاب کرده بود. قاسم‌پور در نیمه‌نهایی مقابل سعدالله‌یف فرصت خوبی برای پیروزی داشت، اما در ثانیه‌های پایانی نتیجه را واگذار کرد. او در دیدار رده‌بندی نیز برابر تیلور شکست خورد و به مقام پنجمی رسید. به این ترتیب، بازگشت به وزن ۹۲ کیلوگرم هم نتوانست یک مدال دیگر به کارنامه جهانی او اضافه کند.

بازگشت به ۸۶ کیلوگرم با دو نتیجه متفاوت

با جراحی دوم کتف حسن یزدانی، کادر فنی تصمیم گرفت از قاسم‌پور در وزن ۸۶ کیلوگرم استفاده کند. این انتخاب در شرایطی انجام شد که ایران سال‌ها در این وزن با یزدانی مدال‌های مهمی کسب کرده بود و حالا باید برای آینده این وزن برنامه‌ریزی می‌کرد. قاسم‌پور در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب به میدان رفت، اما در نیمه‌نهایی مقابل زاهید والنسیا آمریکایی شکست خورد. والنسیا در ادامه قهرمان شد و نماینده ایران با پیروزی در دیدار رده‌بندی به مدال برنز رسید. این مدال نشان داد قاسم‌پور هنوز می‌تواند در سطح جهانی رقابت کند، اما برای رسیدن به طلا باید از سد مدعیان اصلی وزن ۸۶ کیلوگرم عبور کند.

یک سال بعد او بار دیگر در همین وزن به مسابقات جهانی رفت. پیروزی مقابل رمضانوف در اولین مبارزه شروع امیدوارکننده‌ای بود، اما شکست مقابل حریف قرقیزستانی اجازه نداد این کشتی‌گیر به مراحل بالاتر برسد. در واقع قاسم‌پور در دومین حضور متوالی خود در ۸۶ کیلوگرم نیز نتوانست به فینال برسد و حالا باید درباره ادامه حضورش در این وزن تصمیم بگیرد.

۸۶ کیلوگرم و گزینه‌هایی که برای آینده مطرح هستند

موضوع وزن ۸۶ کیلوگرم فقط به وضعیت قاسم‌پور محدود نمی‌شود. این وزن در چرخه جدید تیم ملی چند مدعی دارد و کادر فنی باید برای انتخاب نماینده ایران در مسابقات جهانی و المپیک برنامه مشخصی داشته باشد. محمد نخودی یکی از کشتی‌گیرانی است که امسال در این وزن مورد آزمایش قرار گرفت. او در یک تورنمنت رنکینگ‌دار به فینال رسید و پس از انصراف رمضانوف، بدون برگزاری مبارزه پایانی صاحب مدال طلا شد. نخودی همچنین در بازی‌های آسیایی در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال طلا رسید. با این حال، او در مسابقات جهانی در وزن اصلی خود یعنی ۷۹ کیلوگرم به فینال رسید، اما برابر حریف آمریکایی شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.

بنابراین هنوز نمی‌توان درباره توانایی نخودی برای رقابت با مدعیان اصلی ۸۶ کیلوگرم جهان قضاوت قطعی کرد. حضور در مسابقات آسیایی و تورنمنت‌های رنکینگ‌دار با رقابت در جهانی و المپیک تفاوت دارد و او برای تثبیت جایگاه خود باید این توانایی را در سطح بالاتر نیز نشان دهد. در کنار نخودی، سایر مدعیان داخلی هم فرصت دارند در چرخه انتخابی سال ۲۰۲۷ خود را نشان دهند. به همین دلیل، قاسم‌پور نمی‌تواند صرفاً به افتخارات گذشته تکیه کند و برای حفظ جایگاهش باید در رقابت‌های انتخابی حاضر شود.

دبیر: یک مدال برنز المپیک از ۱۰۰ طلای جهان ارزشمندتر است

دبیر در تازه‌ترین صحبت‌هایش درباره وضعیت قاسم‌پور گفت: «فرض کنید کامران ۱۰ مدال طلای جهانی در وزن ۹۲ کیلوگرم بگیرد، اما نتواند مدال المپیک کسب کند؛ این مدال‌ها چه فایده‌ای دارد؟ یک مدال برنز المپیک ارزشش از ۱۰ یا حتی ۱۰۰ مدال طلای جهان بیشتر است. قاسم‌پور باید تکلیف خودش را مشخص کند و تصمیم بگیرد که می‌خواهد در کدام وزن برای رسیدن به مدال المپیک تلاش کند. امسال بدن کامران آماده‌تر بود. مدتی وزنش بالا رفته بود و حتی به ۹۴ کیلوگرم هم رسیده بود، اما به نظرم وزن طبیعی بدنش حدود ۸۹ تا ۹۰ کیلوگرم است. در مسابقات هم بدن آماده‌ای داشت. البته من انتظار داشتم از نظر روحی و روانی کمی قوی‌تر عمل کند. قاسم‌پور باید درباره ادامه حضور در ۸۶ یا بازگشت به ۹۲ کیلوگرم به جمع‌بندی برسد. او نمی‌تواند هر سال وزن را تغییر دهد و دوباره سختی‌های آماده‌سازی و کاهش وزن را تحمل کند.

آخرین فرصت برای انتخاب مسیر المپیک

حالا قاسمپور در آستانه چرخه انتخابی ۲۰۲۷ قرار دارد؛ چرخه‌ای که اهمیت زیادی برای آینده او خواهد داشت. مسابقات جهانی سال آینده آخرین رقابت جهانی پیش از المپیک لس‌آنجلس است و هر تصمیمی که این کشتی‌گیر در ماه‌های پیش رو بگیرد، می‌تواند مسیر حضورش در المپیک را تحت تأثیر قرار دهد. ماندن در ۸۶ کیلوگرم به معنای رقابت با مدعیان قدرتمند داخلی و خارجی است. در این مسیر، او باید علاوه بر حفظ آمادگی بدنی، جایگاه خود را در چرخه انتخابی به دست آورد.

بازگشت به ۹۲ کیلوگرم هم می‌تواند فرصت درخشش دوباره در وزنی را فراهم کند که پیش‌تر دو بار در آن قهرمان جهان شده است، اما باید قید حضور در المپیک را بزند. قاسم‌پور در سال‌های گذشته بارها توانایی فنی خود را نشان داده و هنوز می‌تواند به جمع مدعیان اصلی کشتی جهان برگردد. با این حال ادامه مسیر بدون تصمیمی روشن ممکن است فرصت‌های باقی‌مانده را نیز از او بگیرد. قاسمپور باید بین تکرار موفقیت‌های گذشته در ۹۲ کیلوگرم و تلاش برای رسیدن به المپیک یکی را انتخاب کند. برای کشتی‌گیری با دو طلای جهان تنها جای مدال المپیک خالی است.