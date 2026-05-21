به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، صبح پنجشنبه با اشاره به وضعیت جوی و دریایی استان هرمزگان اظهار کرد: امروز کماکان ناپایداری دریایی به‌ویژه در شرق خلیج‌فارس و غرب تنگه هرمز پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان صاف خواهد بود اما با وزش باد و غبار محلی همراه است. بر روی دریا نیز وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب غربی تا شمال غربی با احتمال وقوع گردوغبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل، جزایر و برخی نقاط دور از ساحل به‌ویژه مناطق غربی استان مورد انتظار است.

حمزه‌نژاد با اشاره به وضعیت دریا تصریح کرد: دریا به‌ویژه در شرق خلیج‌فارس، غرب تنگه هرمز و جزایر کیش و لاوان مواج خواهد بود. بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در این زمینه هشدار داد: تمهیدات لازم در بنادر به‌ویژه بنادر غربی استان صورت پذیرد، از دریاروی با شناورهای سبک اجتناب شود و از تردد شناورهای تجاری به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس خودداری گردد.

وی ادامه داد: از صبح روز جمعه (اول خرداد) از میزان سرعت باد کاسته خواهد شد، اما از بعدازظهر جمعه تا اواخر وقت شنبه (دوم خرداد) مجدداً افزایش بادهای غربی بر روی مناطق دریایی استان و متلاطم شدن دریا پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد در پایان به وضعیت دمایی اشاره کرد و گفت: طی امروز و فردا افزایش یک تا سه درجه‌ای دمای بیشینه در استان پیش‌بینی می‌شود.